Pasiutligės grėsmė niekur nedingo – vienkartinio skiepo nepakanka

Gyvūnas laikomas apsaugotu tik tada, jei revakcinuojamas reguliariai visą gyvenimą. Po pirmojo skiepo imunitetas susiformuoja tik po 21 dienos, todėl atsakingas šeimininkas turi rūpintis nuolatine vakcinacija.
Mirtina liga
Pasiutligė yra mirtina liga tiek augintiniui, tiek ir žmogui. Kas nutinka, jei pasiutlige sergantis gyvūnas įkanda žmogui?
Įvertinkite riziką: ar gyvūnas tikrai nepabėgs, neturės kontaktų su kitais laukiniais ir naminiais gyvūnais. Pasiutlige užkrečiama per seiles, taigi nuo sergančio gyvūno ja galima užsikrėsti ne tik šiam įkandus, bet ir lyžtelėjus.
Žmogui šis mirtinai pavojingas užkratas gali patekti per mažiausias odos žaizdeles, nukeliauti nervų sistema link smegenų. Iš pradžių žmogus gali jausti tik karščiavimą ar silpnumą, taip pat dilgčiojimą įkandimo vietoje, bet ligai progresuojant išsivysto smegenų uždegimas (encefalitas).
Tuomet prasideda sunkūs simptomai – nerimas, haliucinacijos, agresijos protrūkiai, vandens baimė (hidrofobija). Deja, ši liga beveik visada baigiasi mirtimi. Vienintelis būdas apsisaugoti – nedelsiant pradėti skiepų kursą po įkandimo. Jei gyvūnas nevakcinuotas, žmogui skiriamas beveik mėnesį trunkantis profilaktinis vakcinacijos kursas (penkios dozės: 0, 3, 7, 14 ir 28 dieną).
„Lietuvoje kasdien bent keletas žmonių kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl gyvūnų augintinių sukeltų traumų, įdrėskimų ar įkandimų. Dažnai tai būna savas gyvūnas. Tik reguliariai skiepytas gyvūnas gali saugiai bendrauti su kitais gyvūnais ir žmonėmis. Šeimininkas nepatirs streso dėl galimų įkandimų, o augintinis galės laisvai mėgautis žaidimu, pasivaikščiojimais ir kelionėmis. Augintinio laimė tiesiogiai priklauso nuo šeimininko atsakingumo“, – sako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Gintarė Mockevičienė.
Lietuvoje aptikti atvejai
Lietuvoje pasiutligė buvo nustatyta 2018 m. pasienyje su Baltarusija nugaišusiai lapei, dar anksčiau – 2015 m. pasienyje su Baltarusija pasiutligė nustatyta lapei ir usūriniam šuniui, kurie turėjo kontaktų su nevakcinuotais šunimis. 2014 m. pasiutligė nustatyta šuniui Varėnos rajone.
Vykdant laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės ir vakcinuojant naminius gyvūnus pavyko pasiekti, kad Lietuvoje pasiutligės atvejų nenustatoma, tačiau šios ligos patekimo rizika išlieka, nes laukinėje faunoje pasiutligė vis dar registruojama kaimyninėje Lenkijoje, o Baltarusijoje nustatoma ir tarp laukinių, ir tarp ūkinių gyvūnų, ir tarp augintinių, todėl svarbu palaikyti nuolatinę vakcinaciją, kad liga pas mus neatsirastų.
