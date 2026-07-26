Iš Irano kariuomenės – perspėjimas: JAV atakų atveju karas išsiplės

Šis pareiškimas nuskambėjo prieš Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) vizitą Vašingtone.
„Manau, kad jei amerikiečiai vėl pasiduos sionistų apgaulei arba veiks suderintai su jais ir reikalaus tęsti karą, ypač per oro smūgius, geografiškai jis dar labiau išsiplės“, – valstybinei televizijai sakė kariuomenės atstovas Mohammadas Akraminia (Mohamadas Akraminija).
Jis teigė, kad karas jau išsiplėtė iki Bab el Mandebo sąsiaurio prie Raudonosios jūros įėjimo, turėdamas omenyje neseniai kilusį karinį konfliktą tarp Jemeno husių sukilėlių, remiamų Irano, ir Saudo Arabijos.
„Mūsų operacijų mastas dabar apima visą regioną – nuo JAV bazių Jordanijoje iki Persijos įlankos šalių“, – sakė jis.
M. Akraminia nurodė, kad padėtis Artimuosiuose Rytuose Jungtinėms Valstijoms yra „sunki ir nestabili“, ir prognozavo, kad Vašingtonas dabar ieško „naujos strategijos“.
„Esame pasirengę kiekvienam iš tikėtinų variantų ir scenarijų“, – pridūrė jis.
Penktadienį Izraelis pranešė, kad B. Netanyahu antradienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
JAV susilaiko nuo smūgių Iranui, kyla nerimas dėl ginkluotės atsargų
Iranas sekmadienį praleido dar vieną naktį be JAV oro smūgių – Vašingtonas pristabdė jau penktą mėnesį besitęsiantį karą, pasirodžius pranešimams, kad planus toliau eskaluoti konfliktą riboja nerimas dėl senkančių amunicijos atsargų.
Ši pauzė atgaivino viltis grįžti prie derybų po beveik dvi savaites trukusių kasnaktinių JAV bombardavimų. Visgi JAV žiniasklaida pranešė, kad ši pertrauka taip pat gali atspindėti spaudimą dėl „Patriot“ perėmėjų ir kitų gynybinių ginklų atsargų trūkumo.
Kovos dėl strateginės reikšmės Hormuzo sąsiaurio sužlugdė diplomatines pastangas tarp Vašingtono ir Teherano, tačiau konfliktas išsiplėtė už gyvybiškai svarbaus energetikos koridoriaus ribų, įtraukdamas išpuolius prieš JAV bazes, regioninę laivybą ir Persijos įlankos sąjungininkus.
Vis dėlto JAV operacijos prieš Iraną buvo „pristabdytos“, pranešė CNN, cituodama neįvardytą Pentagono šaltinį, nors JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį grasino „daug aukštesnio lygio“ smūgiais.
Kampanijos eskalavimo planai buvo atidėti iš dalies dėl minėto atsargų mažėjimo, pranešė „The New York Times“, cituodamas du su šiuo klausimu susipažinusius asmenis.
D. Trumpas taip pat susiduria su platesnio karo Artimuosiuose Rytuose rizika, pažeidžiamų Persijos įlankos sąjungininkų atstūmimu ir tolesniais sukrėtimais pasaulio ekonomikai, nurodė laikraštis.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) ir aukščiausio rango JAV generolas Danas Caine'as (Danas Keinas) penktadienį per Baltųjų rūmų susitikimą išreiškė susirūpinimą dėl eskalacijos, pranešė CNN.
Pasak televizijos tinklo, D. Caine'as sakė D. Trumpui, kad kariuomenė gali sėkmingai įgyvendinti jam prieinamus variantus, tačiau įspėjo apie galimas pasekmes.
„Daug aukštesnis lygis“
D. Trumpas penktadienį teigė dar nenusprendęs, ar grįžti prie plataus masto operacijos.
„Mes su jais kalbamės dabar. Manau, kad jie tampa vis rimtesni“, – sakė jis žurnalistams.
D. Trumpas pareiškė, kad Iranas susiduria su pasirinkimu tarp susitarimo ir „daug aukštesnio lygio“ smūgių.
Karas, kuris, kaip D. Trumpas prognozavo, truks keturias ar penkias savaites, dabar artėja prie penktojo mėnesio ir daro įtaką respublikono populiarumo reitingams prieš svarbius JAV kadencijos vidurio rinkimus lapkritį.
Pentagonas buvo pateikęs D. Trumpui 14-osios smūgių nakties planą, tačiau jis atsisakė jį patvirtinti, pirmenybę teikdamas deryboms, pranešė „Axios“.
Naujas frontas
Tuo tarpu kovos išplito į naują frontą.
Irano remiami Jemeno husių sukilėliai šeštadienį pranešė smogę „Saudi Aramco“ objektams Džizane ir Janbu, praėjus dienai po to, kai Rijadas bombardavo husių taikinius.
Graikijos oro pajėgų žiniasklaidos biuras pranešė, kad Saudo Arabijoje graikų karių valdoma „žemė-oras“ tipo baterija numušė dvi balistines raketas ir droną virš Janbu.
Irano revoliucinė gvardija pranešė per 24 valandas sustabdžiusi keturis laivus, bandžiusius perplaukti Hormuzo sąsiaurį.
Teherano vykdoma faktinė vandens kelio blokada išlieka pagrindiniu įtampos su Vašingtonu židiniu.
Užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) pareiškė, kad Iranas negali būti kaltinamas dėl eskalacijos, ir pasiūlė tarpininkauti derybose tarp husių ir Rijado, pabrėždamas, kad „karinio sprendimo nėra“.
Iranas praneša apie pažangą derybose su Omanu dėl Hormuzo sąsiaurio valdymo
Iranas sekmadienį pranešė apie pasiektą pažangą derybose su Omanu dėl strateginio Hormuzo sąsiaurio valdymo.
Šis vandens kelias yra itin svarbus naftos ir dujų prekybai, o abi šalys turi prieigą prie jo krantų.
Naujausios derybos vyksta po to, kai JAV atnaujino atakas prieš Iraną, siekdamos nutraukti Teherano vykdomą sąsiaurio kontrolę. Tai įvyko po birželį pasirašyto susitarimo memorandumo, kuriuo buvo siekiama užbaigti karą ir kuris trumpam sumažino įtampą.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis) teigė, kad penktadienį ir šeštadienį Irano sostinėje Teherane įvyko keli derybų raundai tarp Irano ir Omano užsienio reikalų viceministrų.
Pasak E. Baqaei, diskusijose daugiausia dėmesio buvo skirta „bendriems principams ir veiklos mechanizmams“, siekiant užtikrinti saugų laivybos praplaukimą per sąsiaurį, kartu gerbiant abiejų valstybių suverenias teises.
Jis derybas apibūdino kaip naudingas ir nurodė, kad pažanga buvo pasiekta, pridurdamas, jog „techninės ir politinės konsultacijos tarp abiejų šalių tęsiasi“.
Birželį Omanas ir Iranas paskelbė, kad aptars paslaugų mokesčių įvedimą – žingsnį, kuriam Vašingtonas nepritaria.
Tačiau Maskatas taip pat pareiškė, kad laivai gali plaukti per Hormuzo sąsiaurį per jo vandenis, o tai supykdė Teheraną, kuris į tai atsakė eskalacijos veiksmais.
Iranas šeštadienį pranešė, kad po beveik dvi savaites trukusių smūgių nebuvo užfiksuota jokių JAV atakų.
Pranešime teigiama, kad D. Trumpas įsakė nutraukti ugnį po to, kai į Teheraną atvyko Omano delegacija „deryboms dėl naujo susitarimo, skirto atidaryti Hormuzo sąsiaurį“.
Atsakydamas į atskirą klausimą, E. Baqaei teigė, kad laivybos srauto statusas per Hormuzo sąsiaurį nepasikeitė.
Sekmadienį Irano ginkluotosios pajėgos sustabdė šešis laivus, bandžiusius perplaukti Hormuzo sąsiaurį po per pastarąsias 24 valandas paskelbtų įspėjimų, pranešė valstybinė televizija.
(be temos)