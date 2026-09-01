Irano žiniasklaida: kariuomenė pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius

Naujienų agentūra „Tasnim“ paskelbė, kad „prasidėjo lemiama Irano ginkluotųjų pajėgų operacija atsakant priešui JAV“.
„JAV bazės ir interesai regione yra atakuojami Irano raketomis ir dronais“, – sakoma pranešime.
Irano žiniasklaida pranešė, kad šalies kariuomenė antradienį pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius regione, Vašingtonui surengus naują smūgių bangą.
Naujienų agentūra „Tasnim“ paskelbė, kad „prasidėjo lemiama Irano ginkluotųjų pajėgų operacija atsakant priešui JAV“.
„JAV bazės ir interesai regione yra atakuojami Irano raketomis ir dronais“, – sakoma pranešime.
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