 Irano žiniasklaida: kariuomenė pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius

Irano žiniasklaida: kariuomenė pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius

2026-09-01 23:29
BNS inf.

 Irano žiniasklaida pranešė, kad šalies kariuomenė antradienį pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius regione, Vašingtonui surengus naują smūgių bangą.

<span>Irano žiniasklaida: kariuomenė pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius</span>
Irano žiniasklaida: kariuomenė pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius / AFP nuotr.

Naujienų agentūra „Tasnim“ paskelbė, kad „prasidėjo lemiama Irano ginkluotųjų pajėgų operacija atsakant priešui JAV“.

„JAV bazės ir interesai regione yra atakuojami Irano raketomis ir dronais“, – sakoma pranešime.

Šiame straipsnyje:
Irano žiniasklaida
JAV taikiniai
JAV bazės

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