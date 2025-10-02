Ispanija sulaukė rekordinio vasaros turistų skaičiaus

Nacionalinis statistikos institutas pranešė, kad rugpjūtį į antrą pagal lankomumą pasaulio šalį atvyko 11,3 mln. tarptautinių turistų, daugiausia britų, prancūzų ir vokiečių poilsiautojų.
Palyginti su 2024 metų rugpjūčio mėnesiu, jų skaičius padidėjo 2,9 proc., o liepą užsienio turistų srautas padidėjo 1,6 proc. iki 11 milijonų.
Per du mėnesius priimti 22,3 mln. turistų viršijo ankstesnį 21,8 mln. turistų rekordą, kuris tuo pat laikotarpiu buvo pasiektas pernai. Per visus 2024 metus Ispanijoje apsilankė rekordiškai daug – 94 mln. užsienio turistų.
Per pirmus aštuonis 2025 metų mėnesius Ispanija sulaukė beveik 66,8 mln. užsienio turistų, o tai yra dar vienas rekordas, kuris 3,9 proc. viršijo atitinkamą praėjusių metų rodiklį, teigia institutas.
Turizmas yra vienas pagrindinių šalies ekonomikos augimo variklių, tačiau turistų labiausiai pamėgtose vietovėse, kaip antai Barselonoje ar Kanarų salose, pernelyg intensyvus turizmas kelia vis didesnį vietos gyventojų nepasitenkinimą.
Vietos gyventojai teigia, kad turistų antplūdis keičia jų rajonų gyvenimą ir skatina nuomos kainų kilimą, nes nekilnojamasis turtas paverčiamas pelningais turistų apgyvendinimo objektais.
Naujausi komentarai