Vilnius – parodoje „Adventur“: pasaulio virtuvės sostinėje ir nuotykiai šeimoms

„Su naujuoju „Neakivaizdinio Vilniaus“ personažu Neakivaizdinuku vis daugiau dėmesio skiriame mažiesiems Vilniaus tyrinėtojams. Todėl ir turizmo parodoje „Adventur“ nusprendėme kalbėti ne tik apie skonius, kuriuos galima patirti sostinėje, bet ir apie nuotykius šeimoms. Juk kartu turiningai praleistas laikas – pats skaniausias“, – įsitikinusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Mackevičienė.
„Neakivaizdinio Vilniaus“ stende lauks tikra žaidimų aikštelė, kurioje bus galima ne tik žaisti, bet ir smagiai, kūrybiškai ir interaktyviai pažinti Vilnių. Lankytojai išbandys piešimo sieną, kur vaikai galės spalvinti milžinišką Vilniaus žemėlapį ir kurti savo miesto versiją; lenktynių trasą, leidžiančią „apvažiuoti“ žymiausius sostinės objektus ir rinkti taškus; dėlionę, priversiančią pasukti galvą ir atrasti naują vietą mieste; raidžių kubelius, skirtus pasitikrinti žinias apie Vilniaus parkus.
Stende taip pat bus galima rasti priemonių savarankiškiems miesto tyrinėjimams – užduočių kortelių „Nuotykiai Vilniuje“, žemėlapį-žaidimą „Žalias Vilnius vaikams“, veiklų žemėlapį „Vilnius vaikams“ ir kitų leidinių, paragauti sveikuoliškų skanėstų ir, žinoma, susipažinti bei nusifotografuoti su Neakivaizdinuku.
Šeštadienį parodos lankytojus „Neakivaizdinis Vilnius“ kvies į intriguojantį pokalbį „Nuo valgyklos iki restorano: kaip Vilniaus rajonai tapo pasaulio virtuvių žemėlapiu“. Joje virtuvės šefas Andrius Kubilius, desertų kultūros ambasadorė Liucina Rimgailė ir vandens bei vyno someljė Urtė Mikelevičiūtė diskutuos, ar sostinės rajonai išaugo iš vietinių valgyklų iki įvairių pasaulio šalių restoranų, ir dalinsis, kokiomis gastronominėmis patirtimis vilioja Vilniaus gyvenamieji rajonai. Pokalbį moderuos aktorius Martynas Nedzinskas, diskusijos metu bus rodomas filmukas apie pasaulio virtuvių atspindžius Vilniaus rajonuose: nuo Jordanijos ir Japonijos iki Tailando bei Korėjos.
Diskusija „Nuo valgyklos iki restorano: kaip Vilniaus rajonai tapo pasaulio virtuvių žemėlapiu“ vyks sausio 31 d. 14 val. 5 salės pranešimų erdvėje.
Daugiau informacijos adventurexpo.lt.
Naujausi komentarai