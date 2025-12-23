Vilniaus rajone steigiamas Turizmo ir verslo informacijos centras

Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus teigimu, mintis įkurti tokį centrą subrendo po 2024 m. vykusių susitikimų su didžiojo ir smulkaus vietos verslo atstovais ir ūkininkais. Iki šiol jiems trūko bendros platformos, kurioje galėtų gauti visas reikiamas konsultacijas.
„Tai – tiesioginis savivaldybės atsakas į bendruomenės išreikštą poreikį. Išgirdę verslo ir ūkininkų lūkesčius, įvertinę vietos potencialą ir kitų rajonų patirtį, steigiame Turizmo ir verslo informacijos centrą, kuris ne tik teiks pagalbą vietos verslui, bet ir padės Vilniaus rajonui tapti patrauklia vieta tiek investuotojams, tiek keliautojams“, – kalbėjo meras R. Duchnevičius.
Naujoji įstaiga įsikurs Pikeliškių dvare (Dvaro g. 27, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.), kur vykdys visuomenei naudingą veiklą turizmo, verslo bei rinkodaros srityse. Numatoma, kad centras taps svarbiu pagalbininku vietos verslui: padės paslaugų teikėjams lengviau rasti kelius į rinką, gauti reikiamas konsultacijas ir efektyviau pasinaudoti paramos galimybėmis. Teikiamomis paslaugomis bus siekiama ne tik gerinti verslo aplinką Vilniaus rajono savivaldybėje, bet ir skatinti turizmo plėtrą, didinti turizmo paslaugų ir lankytinų objektų žinomumą, organizuoti turizmo maršrutus ir renginius bei aktyviai reprezentuoti rajoną nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Įstaigos steigimui numatytas 10 tūkst. eurų savivaldybės įnašas.
