Madride surengtoje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu P. Sanchezas sakė, kad apie 300 mln. eurų bus skirta „naujai gynybos įrangai įsigyti".
Ispanijos premjeras paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai
2025-11-18 21:19
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) antradienį paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai, kuris bus pradėtas teikti „nuo kito mėnesio“, siekiant padėti Kyjivui kovoti su Rusijos invazija.
Ispanijos premjeras paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai / AFP nuotr.