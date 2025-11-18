 Ispanijos premjeras paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai

Ispanijos premjeras paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai

2025-11-18 21:19
BNS inf.

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) antradienį paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai, kuris bus pradėtas teikti „nuo kito mėnesio“, siekiant padėti Kyjivui kovoti su Rusijos invazija.

Ispanijos premjeras paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai
Ispanijos premjeras paskelbė apie naują 615 mln. eurų vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai / AFP nuotr.

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų