Ispanijos premjeras pripažino, jog šalis nepakankamai pasirengusi gamtiniams gaisrams

Praeitą mėnesį šalį užplūdus karščio bangai žuvo keturi žmonės, tūkstančiai buvo evakuoti. Dėl šių įvykių valdantieji socialistai bei konservatorių opozicinė Liaudies partija (PP) ėmė kaltinti viena kitą.
Socialistai teigia, jog PP nesugebėjo įtvirtinti efektyvių gaisrų valdymo priemonių konservatorių valdomuose regionuose ir menkino klimato kaitos įtaką.
PP gaisrų priežastimi laiko padegimus ir kaltina valdžią nesuteikiant pakankamai resursų, karinės paramos.
„Mes turėjome aiškiai nepakankamą gaisrų prevencijos politiką“, – teigė P. Sanchezas.
Madride jis pristatė „nacionalinį paktą prieš klimato krizę“ bei atkreipė dėmesį į ugniagesių, miškininkų ir stebėjimo priemonių trūkumą.
Anot jo, šie didžiuliai gaisrai „nėra gesinami vasarą, jie suvaldomi žiemą, rudenį, dirbant kiekvieną metų dieną“ siekiant išvengti krizių vasaros kaitrų metu.
Socialistų lyderis taip pat paminėjo netinkamą žemių priežiūrą, dėl kurios susiformavo „provincijos, pilnos (degios) biomasės ir neturinčios priešgaisrinių pertvarų“ bei kenčiančios dėl pasenusios infrastruktūros.
P. Sanchezas pridūrė, jog nereikia pamiršti ir klimato kaitos. Mokslininkai jau ilgą laiką perspėja, jog žmogaus veiklos sukeltas pasaulinis atšilimas ilgina, dažnina ir intensyvina kaitros laikotarpius, dėl kurių dažnai ir kyla gamtiniai gaisrai.
Anot Europos miškų gaisrų informacinės sistemos, gaisrai Ispanijoje šiais metais sunaikino šimtus tūkstančių hektarų žemės, dauguma jų įvyko rugpjūtį. Buvo pralenktas 2022-ųjų rekordas ir fiksuotas didžiausias skaičius nuo tada, kai 2006 metais imta sekti sudegintą plotą.
