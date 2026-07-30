Ispanijos valdoje Seutoje tūkstančiai žmonių prasiveržė pro sieną su Maroku

Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip minios žmonių, daugiausia marokiečių, apeina bangolaužius Tarachalio paplūdimyje. Nors dauguma atrodė jauni vyrai, taip pat buvo šeimų su moterimis ir vaikais. „Tegyvuoja Ispanija!“ – kai kurie jų šaukė laisvai samdomam fotografui, dirbančiam naujienų agentūrai „The Associated Press“.
Ispanija yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų migrantams, ieškantiems geresnių ekonominių galimybių arba bėgantiems nuo smurto savo gimtosiose šalyse.
Padėtis Ispanijos ir Maroko pasienyje paaštrėjo po to, kai padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti nedidelį Seutos eksklavą, daugiausia plaukte.
Vaizdai, kaip žmonės plūsta per sieną, primena 2021 metų gegužės pasienio krizę, kai per vos dvi dienas į Seutą plūstelėjo daugiau nei 8 tūkst. migrantų.
Seutos regioninės vyriausybės vadovas Juanas Jesusas Vivasas (Chuanas Chesusas Vivasas) paragino nacionalinę vyriausybę paskelbti nepaprastąją padėtį visos šalies mastu, nacionalinio saugumo sumetimais, prašydamas pasienyje dislokuoti daugiau policijos ir kariuomenės.
J. J. Vivasas teigė, kad papildomos policijos ir karių pajėgos bus būtinos „siekiant užtikrinti sienos neliečiamumą ir piliečių saugumą“.
Trečiadienį jis įspėjo, kad migrantų priėmimo centrai yra perpildyti ir kad šimtai žmonių miega gatvėse.
Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose nepaprastosios padėties skelbimą, migracijos srautai nelaikomi grėsme nacionaliniam saugumui.
Vyriausybės administracijos „koordinuoja veiksmus, kad greitai ir veiksmingai reaguotų į situaciją Seutoje“, nurodė ji.
Ministerija teigė, kad Maroko vyriausybė glaudžiai bendradarbiauja su Ispanija sprendžiant šią situaciją, ir pridūrė, kad Maroko policija stabdo „daugybę žmonių“, bandančių kirsti sieną.
Vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska (Fernandas Grandė-Marlaska) penktadienį nuvyks į Seutą įvertinti situacijos.
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(be temos)
(be temos)