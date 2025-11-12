Ispanų policija išardė grupuotę, iš Maroko į Ispaniją dronais skraidinusią narkotikus

Dronai išskrisdavo iš Pietų Ispanijos, paimdavo narkotikus Maroke ir grįždavo atgal, išleisdami krovinį virš Vecher de la Fronteros ir Tarifos Kadiso provincijoje, sakoma Ispanijos gvardijos civilinės policijos pajėgų pareiškime.
Be to, pakuotėse buvo įrengti fluorescenciniai žymekliai ir radijo ryšiu sujungti geolokaciniai įrenginiai, kad būtų lengviau jas rasti naktį.
Policija teigė, kad grupuotė, naudodama iš Azijos tiekėjų atgabentas sudedamąsias dalis, Alkalos de los Gasuleso mieste esančiose dirbtuvėse pagamino dronus, galinčius nuskristi daugiau kaip 200 km atstumą.
„Grupuotė sukūrė savadarbius dronus, pasižyminčius išskirtiniu nuotoliu, tikslumu ir talpa, gerokai viršijančia standartinių komercinių modelių galimybes“, – sakoma pareiškime.
Tinklas veikė beveik kiekvieną naktį, vienu metu paleisdavo iki 10 dronų ir per vieną naktį pergabendavo maždaug 200 kg hašišo.
Operacija, pavadinta „Ruche“ (pranc. „avilys“), buvo vykdoma bendradarbiaujant su Maroko karališkąja žandarmerija po to, kai institucijos aptiko daugybę neatpažintų dronų skrydžių tarp šalių.
Per penkis reidus, surengtus pirmadienį Ispanijos pietuose, policija konfiskavo aštuonis dronus ir dar 10, kurie buvo konstruojami, taip pat daugiau kaip 150 kg hašišo ir 320 000 tūkst. grynaisiais.
Kol kas sulaikyti iš viso devyni asmenys.
Šiaurės Marokas yra vos už 14 km nuo Ispanijos pietinio Andalūzijos regiono, siauriausioje Gibraltaro sąsiaurio vietoje.
Per Ispaniją į Europą patenka didžiuliai kiekiai hašišo, nes šalis yra netoli Maroko, kuris yra vienas pagrindinių šio narkotiko gamintojų.
Praėjusiais metais Ispanijos policija išaiškino nusikalstamą tinklą, kuris naudojo Ukrainoje pagamintus dronus hašišui iš Maroko į Ispaniją gabenti.
Tos grupuotės naudoti prietaisai galėjo gabenti vos iki 10 kg narkotikų per vieną kartą, o jų autonomiškumas siekė daugiau kaip 50 kilometrų.
Naujausi komentarai