ISW: Rusija įžengė į „nulinį etapą", rengiasi galimam karui su NATO

Rusija pradėjo naują pasirengimo potencialiam karui su NATO etapą, dar vadinamą „nuliniu etapu“. Vadinamųjų „žaliųjų žmogeliukų“ aptikimas netoli sienos su Estija rodo, kad prieš galimą būsimą karą formuojamas informacinis-psichologinis placdarmas, rašo ISW.
Estijos vyriausybė spalio 10 d. laikinai uždarė kelią netoli sienos, kai pasienio pareigūnai pastebėjo nedidelę grupę Rusijos karių be atpažinimo ženklų. Estijos Pietų prefektūros vadovas Meelisas Saarapu patikslino, kad tai nebuvo Rusijos pasieniečiai, tačiau Rusija šį incidentą pavadino „įprastais veiksmais“.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna sekmadienį pažymėjo, kad Rusijos karinės pajėgos veikia „ryžtingiau ir pastebimiau nei anksčiau“, tačiau nemano, kad situacija pasienyje yra pernelyg įtempta. Vyriausybė taip pat planuoja ateityje visiškai uždaryti šį kelio ruožą, nes statomi alternatyvūs maršrutai, aplenkiantys Rusijos teritoriją.
Analitikai pažymi, kad Rusija aktyviai didina savo kovinį potencialą plėsdama dronų gamybą, formuodama naujus karinius dalinius ir kurdama strateginį rezervą. Šios pajėgos galėtų būti panaudotos tiek Ukrainoje, tiek prieš NATO valstybes nares. Pasibaigus aktyviems karo veiksmams Ukrainoje, Rusija greičiausiai bus pajėgi greitai dislokuoti dideles pajėgas palei rytinį NATO flangą.
Be to, Rusija kuria naują karybos taktiką, kuri leidžia vykdyti plataus masto operacijas be didelės priklausomybės nuo tankų ar šarvuočių, kartu apsunkindama šios technikos naudojimą priešingoje pusėje.
ISW įspėja, kad Maskva gali pradėti agresyvius veiksmus prieš NATO nelaukdama, kol bus visiškai atkurta jos kariuomenė, nes Rusijos pajėgos jau yra įgijusios daug patirties iš vykstančio karo Ukrainoje. Todėl ekspertai pabrėžia, kad NATO šalys turi pasirengti atgrasyti ir neutralizuoti šias kylančias grėsmes. Ataskaitoje pabrėžiama, kad Rusijos kariuomenė gali tapti pavojinga iš karto po to, kai baigsis aktyvios kovos Ukrainoje.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Danijos gynybos žvalgybos tarnybos direktorius Thomas Arenkielis pareiškė, kad Rusija vykdo hibridinį karą prieš Daniją ir kitas Vakarų šalis, siekdama pasėti netikrumą bei susiskaldymą NATO viduje ir pakirsti tolesnę paramą Ukrainai.
„Nulinis etapas“ karinėje strategijoje – kas tai yra?
Pasak „Unian“, „nulinis etapas“ (angl. „Phase Zero“) – tai informacinių ir psichologinių sąlygų formavimo etapas prieš atviras karines operacijas.
Šiame etape priešas skleidžia propagandą ir dezinformaciją siekdamas pateisinti būsimus veiksmus; daro įtaką visuomenės nuomonei tikslinėse šalyse; vykdo kibernetines atakas ir ekonominį spaudimą; destabilizuoja politines sistemas ir silpnina pasitikėjimą valdžia.
Analitikai primena, kad Rusija naudojo „nulinį etapą“ prieš įsiverždama į Ukrainą 2014 ir 2022 metais, pasitelkdama propagandą, melą apie „rusakalbių persekiojimą“, kibernetines atakas ir politinę destabilizaciją.
