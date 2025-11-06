Įtakinga JAV politikė Nancy Pelosi paskelbė, kad trauksis iš pareigų

„Nesieksiu būti perrinkta į Kongresą“, – vaizdo įraše pareiškė 85-erių demokratė, kreipdamasi į savo gimtojo miesto rinkėjus San Franciske.
„Su dėkinga širdimi laukiu paskutiniųjų savo tarnybos metų kaip jūsų išdidi atstovė“, – pridūrė ji.
Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi), įtakinga JAV politikė ir pirmoji moteris, kuri buvo Atstovų Rūmų pirmininke, paskelbė, kad per kitus rinkimus pasitrauks iš pareigų.
