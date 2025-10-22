Italijos kultūros ministerija kuria dirbtinio intelekto saugumo sistemas

„Kultūros paveldo saugumas dabar yra svarbiausias prioritetas“, – sakoma ministerijos pareiškime, tiesiogiai neminint Luvro apiplėšimo.
Ministerijos muziejų departamentas „rengia du didelius eksperimentinius projektus, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas archeologiniam paveldui“ ir kurie „finansuojami Europos lėšomis, o jų bendra vertė viršija 70 mln. eurų“, sakoma pranešime.
Programa buvo finansuota 2024 metais, o pirmadienį paskelbtomis iniciatyvomis siekiama patobulinti prevencijos ir stebėsenos priemones pasitelkiant dirbtinį intelektą, didelių duomenų analitiką ir kibernetinį saugumą, sakoma pranešime.
„Tai apima išmaniąją vaizdo įrašų analizę, galinčią aptikti keistą elgesį ir įtartinus judesius, visapusiškai laikantis privatumo apsaugos taisyklių, ir laiku paleisti prognozuojamus įspėjimus“, – teigė ministerija.
„Šios dirbtiniu intelektu pagrįstos sistemos, veikiančios pagal specialiai apmokytus algoritmus, geba vis tiksliau atpažinti elgesio modelius ir rizikos signalus“, – tvirtino ji.
Sekmadienį keturi kaukėti vagys iš Luvro pavogė neįkainojamų brangenybių, įlipę pro langą mechaninėmis kopėčiomis.
Vos po kelių minučių jie paspruko motoroleriais – šis apiplėšimas vėl sukėlė diskusijas dėl muziejų saugumo.
