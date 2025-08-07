Izraelio kariuomenės vadas žada toliau be baimės reikšti poziciją

„Mes ir toliau reikšime savo poziciją be baimės, pragmatiškai, nepriklausomai ir profesionaliai“, – sakė E. Zamiras, cituojamas kariuomenės pranešime, paskelbtame pasirodžius kalboms apie galimus nesutarimus tarp jo ir ministrų kabineto dėl Gazos.
Šiuo klausimu socialiniame tinkle „X“ taip pat pasisakė Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas. Jis nurodė, kad žydų valstybės kariuomenė turės vykdyti bet kokius vyriausybės sprendimus dėl Gazos Ruožo.
I. Katzas sakė, kad nors kariuomenės vadas turi teisę ir pareigą išreikšti savo poziciją, žydų valstybės pajėgos turi gerbti vyriausybės politiką.
Jie kalbėjo prieš numatomą saugumo kabineto posėdį, kuriame greičiausiai bus aptariami karo planai dėl Gazos Ruožo.
Šis posėdis numatytas tuo metu, kai stiprėja tarptautinis pasipiktinimas ir spaudimas Izraeliui dėl humanitarinės padėties Gazos Ruože, kuriam, Jungtinių Tautų (JT) agentūrų teigimu, gresia badas.
Leidinys „The Times of Israel“ nurodė, kad saugumo kabineto susitikimas turėtų prasidėti apie 18 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Izraelio spauda, remdamasi su anonimiškumo sąlyga kalbėjusiais pareigūnais, pranešė, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) sieks gauti pritarimą Gazos Ruože vykdomų operacijų išplėtimui. Manoma, kad į šį planą taip pat įtrauktos teritorijos, kuriose laikomi įkaitai.
Tuo metu izraeliečiai vis labiau nerimauja dėl likusių įkaitų likimo.
Ketvirtadienį įkaitų šeimos surengė protestą – jos išplaukė iš centrinio Aškelono miesto, siekdamos priartėti prie palestiniečių anklavo ir būti arčiau nelaisvėje laikomų artimųjų.
Izraelio vyriausybė patiria vis didesnį spaudimą nutraukti karą, augant susirūpinimui dėl humanitarinės situacijos Gazos Ruože.
Trečiadienio vakarą Tel Avive šimtai žmonių išėjo į gatves, ragindami vyriausybę užtikrinti saugų likusių įkaitų paleidimą.
Iš 251 žmogaus, kurį 2023-iųjų spalio 7-ąją pagrobė islamistų grupuotė „Hamas“ ir jos sąjungininkai, 49 tebėra Gazos Ruože, 27 iš jų kariuomenė paskelbė mirusiais.
Naujausi komentarai