Izraelis atšaukė nepaprastąją padėtį šalia Gazos Ruožo esančioms bendruomenėms

„Nusprendžiau priimti (Izraelio kariuomenės) rekomendaciją ir pirmą kartą po Spalio 7-osios (atakos) atšaukti specialiąją padėtį namų fronte“, – sakoma I. Katzo biuro pareiškime.
Sprendimas „atspindi naują saugumo tikrovę šalies pietuose“ ir buvo priimtas iš esmės laikantis spalio 10 dieną prasidėjusioms paliauboms.
Nepaprastoji padėtis, kuri galiojo Pietų Izraelyje iki 80 km atstumu nuo Gazos Ruožo, užtikrino valdžiai specialiąsias galias palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti civilių saugumą.
Birželį tokia padėtis buvo laikinai išplėsta ir apėmė visą Izraelį, nes po žydų valstybės smūgių Iranui šis atsakė raketomis.
Naujausi komentarai