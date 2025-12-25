„Užsienio šalių vyriausybės neribos žydų teisės gyventi Izraelio žemėje, o bet koks toks raginimas yra moraliai neteisingas ir diskriminuojantis žydus“, – sakė užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras (Gideonas Saras).
Izraelis pavadino šalis, smerkiančias naujas Vakarų Kranto nausėdijas, moraliai klystančiomis
2025-12-25 10:01
Izraelis ketvirtadienį įnirtingai reagavo į 14 šalių, įskaitant Prancūziją ir Didžiąją Britaniją, pasmerkimą dėl jo pritarimo naujoms gyvenvietėms okupuotame Vakarų Krante ir pavadino kritiką diskriminacine žydų atžvilgiu.
Izraelis pavadino šalis, smerkiančias naujas Vakarų Kranto nausėdijas, moraliai klystančiomis / Bernadett Szabo / REUTERS nuotr.
Naujausi komentarai