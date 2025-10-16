Izraelio ministras: Gazos Ruožo Rafacho pasienio punktas greičiausiai bus atidarytas sekmadienį

Jis nurodė, kad šiuo metu Izraelis ruošiasi Rafacho pasienio punkto atidarymui.
Rafacho perėja yra strateginiai Gazos Ruožo vartai į išorinį pasaulį, todėl tarptautinės organizacijos tikisi, kad per ją bus galima pristatyti daugiau pagalbos į nuniokotą teritoriją.
Kelios pagalbos organizacijos ir Jungtinių Tautų (JT) agentūros naujienų agentūrai AFP pranešė laikančios pagalbą Egipto pusėje esančiuose sandėliuose, kol galės įvežti ją į Gazos Ruožą.
Kai Rafacho perėja buvo atidaryta, tarptautinė pagalba dažnai atvykdavo iš Egipto ir sunkvežimiais buvo gabenama į Kerem Šalomo pasienio punktą tarp Izraelio ir pietinės Gazos Ruožo dalies.
Izraelio pareigūnams patikrinus krovinius, tarptautinės organizacijos pasidalija siuntomis Kerem Šalome arba Rafache ir paskirsto jas po visą Gazos Ruožą.
Spalio 9 dieną du Egipto Raudonojo Pusmėnulio šaltiniai patvirtino, kad „153 sunkvežimiai su humanitarine pagalba įvažiavo per Rafacho pasienio aplinkkelį ir keliavo link Kerem Šalomo perėjos į Gazos Ruožą“.
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė pareiškė, kad blokas trečiadienį atnaujins civilinę misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą, palaikydama paliaubų susitarimą, pasiektą tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui).
Per ankstesnes paliaubas Rafacho perėja buvo trumpam atidaryta 2025-ųjų sausį, kad ją galėtų kirsti žmonės, norintys palikti teritoriją.
„Rafacho perėjos atidarymas abiem kryptimis bus vykdomas pagal tą patį mechanizmą, įgyvendintą pagal 2025-ųjų sausio 19-osios susitarimą“, – rašoma aštuntame D. Trumpo 20 punktų plano punkte.
Rafacho perėja per karą buvo smarkiai apgadinta. Jos kontrolę 2024-ųjų gegužę perėmė Izraelio pajėgos.
