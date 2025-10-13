Izraelis sako sulaukęs septynių „Hamas“ paleistų įkaitų

„Mes laukėme 738 dienas, kad galėtume pasakyti: Sveiki sugrįžę namo“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Izraelio užsienio reikalų ministerija, įvardindama paleistus įkaitus kaip Guy Gilboa Dalalą, Eitaną Morą, Mataną Angrestą, Aloną Ohelį, Gali ir Zivą Bermanus bei Omri Miraną.
Izraelio įkaitų artimųjų grupė pirmadienį pareiškė, kad tęs darbą, siekdama užtikrinti visų Gazoje laikomų įkaitų grąžinimą.
„Mūsų kova nesibaigė. Ji nesibaigs, kol nebus surastas paskutinis įkaitas ir grąžintas tinkamam laidojimui. Tai mūsų moralinė pareiga. Tik tada Izraelio žmonės bus visaverčiai“, – pareiškime teigė Įkaitų ir dingusių šeimų forumas.
Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas pirmadienį pasveikino septynių įkaitų paleidimą ir pareiškė, kad šalis laukia visų likusių pagrobtųjų paleidimo.
„Su dėkingumu Dievui sveikiname savo artimuosius. Laukiame visų – visų iki vieno“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė I. Herzogas.
Šimtai žmonių, susirinkusių Tel Avivo Įkaitų aikštėje, pratrūko džiaugsmu, ašaromis ir dainomis, kai pasirodė žinia, kad „Hamas“ perdavė izraeliečiams pirmuosius įkaitus, paleistus po dvejų metų nelaisvės Gazos Ruože.
Daugelis žmonių atėjo saulei tekant, nešdamiesi įkaitų nuotraukas ir mojuodami Izraelio vėliavomis su geltonu kaspinu – judėjimo, raginančio paleisti įkaitus, simboliu.
