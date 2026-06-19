J. D. Vance‘as į Šveicariją nevyks – nėra galutinai suderinti planai dėl derybų su Iranu

Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų.
„JAV delegacija buvo pasirengusi išvykti, atsiradus pirmajai galimybei. Tačiau organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami“, – sakė jis.
„Kai tik turėsime konkrečios informacijos apie tolesnius veiksmus, nedelsdami jums pranešime“, – pridūrė jis.
Po to, kai buvo pasirašytas pagrindų susitarimas, kuriuo siekiama nutraukti priešiškus veiksmus tarp abiejų šalių, ketvirtadienį J. D. Vance‘as paskelbė apie oficialią kito derybų su Iranu etapo pradžią.
Iš pradžių buvo planuojama, kad susitarimas bus oficialiai pasirašytas penktadienį Šveicarijoje vyksiančioje ceremonijoje, kurioje dalyvaus J. D. Vance‘as, ir tuo pačiu metu prasidės kitas derybų etapas. Abiejų šalių atstovai susitarimo tekstą jau yra pasirašę elektroniniu būdu.
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