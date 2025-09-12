Japonija praplėtė sankcijas Rusijai

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Tokijas įšaldys 14 asmenų ir 51 organizacijos, įskaitant Rusijos pareigūnus, bendrovių vadovus ir prorusiškus veikėjus Ukrainoje, turtą.
Japonija taip pat sumažins dabartinę rusiškos naftos kainos viršutinę ribą nuo 60 JAV dolerių (51,18 euro) už barelį iki 47,60 JAV dolerio (40,6 euro), kurią 2022 metais nustatė Didžiojo septyneto (G-7) šalys, siekdamos apriboti Rusijos pajamas.
Šia priemone laivybos įmonėms ir draudimo bendrovėms, turinčioms reikalų su Rusija, uždraudžiama eksportuoti naftą už didesnę nei viršutinė riba sumą.
Šis sprendimas priimtas po to, kai liepos mėnesį tokį patį žingsnį žengė Europos Sąjunga (ES) ir Britanija.
„Tikimės, kad bendradarbiaudami su tarptautine bendruomene prisidėsime prie su Ukraina susijusių klausimų sprendimo“, – sakė vyriausiasis vyriausybės atstovas Yoshimasa Hayashi.
Japonija tvirtai palaikė Vakarų poziciją dėl Ukrainos, teikdama Kyjivui finansinę ir materialinę paramą ir taikydama sankcijas Rusijos asmenims ir organizacijoms.
Kovo mėnesį Maskva, keršydama už Tokijo sankcijas, uždraudė Japonijos užsienio reikalų ministrui Takeshi Iwaya, Japonijos ambasadoriui Ukrainoje ir dar septyniems japonams atvykti į šalį.
2022 metais Rusija uždraudė tuometiniam ministrui pirmininkui Fumio Kishidai ir jo įpėdiniui Shigeru Ishiba įvažiuoti į šalį.
