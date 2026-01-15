Japonijos opozicija formuoja aljansą siekdama mesti iššūkį premjerei Sanae Takaichi

S. Takaichi spalį tapo pirmąja moterimi Japonijos ministro pirmininko poste ir džiaugiasi aukštais reitingais, o tai suteikia galimybę jos valdančiajam blokui pasididinti nedidelę persvarą žemuosiuose parlamento rūmuose.
Tačiau didžiausios opozicinės jėgos – Japonijos konstitucinės demokratų partijos (CDP) – lyderis užsiminė, kad aljansas neleis jai lengvai laimėti.
„Sutarėme suformuoti naują partiją bendrai kovai“, – sakė CDP vadovas Yoshihiko Noda (Jošihikas Noda).
Y. Noda žurnalistams teigė, kad rinkimuose, kurie, pasak žiniasklaidos pranešimų, gali įvykti kitą mėnesį, CDP dalyvaus kartu su „Komeito“ – buvusia valdančiosios Liberalų demokratų partijos koalicijos partnere.
Pasak jo, opozicinės partijos susitarė suformuoti centristinę atsvarą dešiniosios pakraipos S. Takaichi koalicijai.
Trečiadienį S. Takaichi partijos ir jos jaunesniosios partnerės, Japonijos inovacijų partijos (JIP), pareigūnai žurnalistams sakė, kad buvo informuoti apie premjerės sprendimą sušaukti rinkimus netrukus po to, kai kitą savaitę prasidės parlamento sesija.
Mikitaka Masuyama (Mikitaka Masujama), Tokijuje įsikūrusio Nacionalinio politikos studijų instituto dekanas, naujienų agentūrai AFP sakė, jog „jei neapsisprendę rinkėjai patikės, kad „Komeito“ ir CDP blokas yra patikimas, ir balsuos už juos, visuotiniai rinkimai gali tapti įtempta kova“.
Tačiau jis pridūrė, kad tai mažai tikėtinas scenarijus.
Tokijo universiteto profesorius emeritas Sadafumi Kawato (Sadafumis Kavatas) teigė, jog „geriausiu atveju „Komeito“ išlaikys savo vietas, o CDP padidins jų skaičių (...), bet nepakankamai, kad įveiktų valdantįjį bloką“.
CDP lyderis Y. Noda sakė norintis kreiptis į kitas partijas, ne tik į „Komeito“, siekdamas didesnės paramos numatomai naujai partijai.
Pernai „Komeito“ staiga nutraukė 26 metus trukusius santykius su LDP, iš dalies dėl to, kad ją neramino griežta ankstesnė S. Takaichi pozicija Kinijos atžvilgiu ir reguliarūs jos apsilankymai Tokijo šventykloje, kurioje pagerbiami per karus žuvę japonai, įskaitant karo nusikaltėlius.
„Komeito“ vadovas Tetsuo Saito (Tecuo Saitas) ketvirtadienį išreiškė nepasitenkinimą, jo žodžiais, dešiniuoju posūkiu, kurį reprezentuoja dabartinė LDP ir JIP vadovybė.
Jis ypač pabrėžė abiejų partijų norą pakeisti Japonijos pokario konstituciją taip, kad tai „paneigtų kelią, kuriuo ėjome kaip pacifistinė šalis“.
„Mums tokia politika yra nepriimtina“, – sakė T. Saito. Jis taip pat išreiškė nepasitenkinimą neseniai pasirodžiusiais pranešimais, kad vienas aukšto rango Japonijos pareigūnas, artimas S. Takaichi, privačiai vietos žurnalistams užsiminė, jog šalis turėtų turėti branduolinį ginklą.
