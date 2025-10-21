Sanae Takaichi paskirta pirmąja Japonijos moterimi premjere

Parlamentas antradienį šią buvusios Jungtinės Karalystės (JK) ministrės pirmininkės Margaret Thatcher gerbėją paskyrė po to, kai už jos kandidatūrą per pirmąjį balsavimo ratą netikėtai pasisakė dauguma.
Vėliau, susitikusi su imperatoriumi, ji oficialiai pradės eiti pareigas.
Buvusi sunkiojo metalo būgnininkė spalio 4-ąją tapo Liberalų demokratų partijos (LDP), kuri dešimtmečius beveik be pertraukų valdė šalį, bet praranda populiarumą, vadove.
Po šešių dienų partija „Komeito“, nepatenkinta konservatyviomis S. Takaichi pažiūromis ir LDP skandalu, susijusiu su pinigų plovimo fondais, pasitraukė iš koalicijos.
Tai privertė S. Takaichi sudaryti aljansą su reformistine, dešiniųjų pažiūrų Japonijos inovacijų partija (JIP), kuris buvo patvirtintas pirmadienio vakarą.
JIP nori sumažinti vartojimo mokesčio tarifą maistui iki nulio, panaikinti įmonių ir organizacijų aukas ir sumažinti parlamentarų skaičių.
J. Takaichi pirmadienį pažadėjo dėti pastangas, kad „Japonijos ekonomika taptų stipresnė, o Japonija būtų pertvarkyta į šalį, kuri gali būti atsakinga už ateities kartas“.
„Ji – tvirto būdo žmogus, nepaisant to, kad yra moteris“, – naujienų agentūrai AFP sakė 76 metų pensininkas Toru Takahashi iš S. Takaichi gimtojo Naros miesto.
„Ji ne tokia kaip (JAV prezidentas Donaldas) Trumpas. Bet ji aiškiai pasako, kas yra teisinga ir kas ne“, – teigė jis.
Naujausi komentarai