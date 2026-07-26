JAV ambasadorius JT: Trumpas suteikia šansą deryboms su Iranu

JAV ambasadorius JT Mike‘as Waltzas duodamas interviu laidai „Fox News Sunday“ teigė, kad JAV yra pasirengusi ir toliau vykdyti smūgius ir į Artimųjų Rytų regioną nusiuntė daugiau pajėgų, tačiau D. Trumpas neva „suteikia šiek tiek erdvės deryboms“.
Iki penktadienio JAV karinės pajėgos smūgius prieš Iraną vykdė 13 naktų iš eilės, o tai intensyviausias karo atsinaujinimas nuo balandį paskelbtų paliaubų.
ELTA primena, kad JAV ir Izraelis oro antskrydžius prieš Iraną pradėjo vasario 28 d. ir teigė, kad smūgiais buvo siekiama užkirsti kelią Iranui susikurti branduolinį ginklą. Balandžio mėnesį sutartas paliaubas ir vėliau pasirašytą susitarimą tęsti derybas pakirto atsinaujinusios abiejų šalių atakos.
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