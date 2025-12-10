Iš JAV deportuoti rusai tiesiai oro uoste pašaukti į armiją

Kaip pranešama, šie žmonės, kurie buvo deportuoti JAV imigracijos tarnybos ICE nurodymu, į Maskvą atvyko iš Kairo, kur jie iš pradžių buvo išsiųsti kartu su kitais į Artimuosius Rytus deportuotais asmenimis. Kai jie antradienį nusileido Rusijos sostinėje, juos sustabdė Rusijos saugumo tarnybos FST pareigūnai, kurie vyrus laikė kelias valandas ir įteikė jiems šaukimus atlikti karo tarnybą, paskelbė Rusijos nepriklausomas portalas „Mediazona“.
Tai jau nebe pirmas kartas, kuomet pranešama, kad Maskva į oro uostą atvykstantiems keleiviams įteikia šaukimus atlikti karo tarnybą. Anksčiau šį mėnesį žiniasklaida pranešė, kad Rusijos valdžia pagrindiniuose šalies oro uostuose įkūrė „migracijos kontrolės“ punktų tinklą, jog galėtų identifikuoti Rusijos piliečius, kurie gali būti įpareigoti atlikti karo tarnybą, ir įteikti jiems šaukimus po atvykimo.
