JAV ekonomisto teigimu, Baltieji rūmai ne taip suprato jo atliktą muitų tyrimą

Brentas Neimanas, buvusio prezidento Joe Bideno administracijoje ėjęs JAV Iždo pareigūno pareigas, 2021 m. kartu su kitais autoriais parašė straipsnį apie muitų poveikį kainoms Jungtinėse Valstijose.

Šį straipsnį praėjusią savaitę pasirodžiusiame pranešime citavo JAV prekybos atstovas (USTR), mėgindamas paaiškinti skaičiavimus, kuriais grindžiami D. Trumpo pristatyti muitai, kuriuos paskelbus iškilo pasaulio ekonomikos recesijos grėsmė.

„Aš iš esmės nesutinku su vyriausybės prekybos politika ir metodika“, – pirmadienį dienraštyje „The New York Times“ publikuotame straipsnyje rašė B. Neimanas.

B. Neimano teigimu, „didžiausia klaida“, kurią padarė USTR, buvo ta, kad jis prekybos su kitomis šalimis deficitą neteisingai palaikė aiškiu nesąžiningos atitinkamos šalies praktikos ženklu.

Be to, D. Trumpo administracija klaidingai citavo mokslinį straipsnį, norėdama pasakyti, kad, pritaikius naująjį muitų režimą, kainos šalyje išaugs nesmarkiai, B. Neimanas teigė dienraštyje išspausdintame straipsnyje, kurio antraštė skelbė, kad Baltieji rūmai jo mokslinį darbą suprato „visai ne taip“.

Ekonomisto teigimu, jo darbas, kuris buvo parengtas kartu su dar trimis mokslininkais, parodė, kad „į JAV importuojamų prekių kaina išaugs beveik tiek, kiek siekia joms taikomas muito tarifas“.

Be to, mokslininkų išvados leidžia manyti, kad „nustatytų tarifų dydis turėtų būti gerokai mažesnis ir galbūt sudaryti vos ketvirtadalį to, kuris buvo paskelbtas“.

D. Trumpo matematika prekybos srityje privertė ekonomistus krapštyti galvas, o buvęs iždo sekretorius Larry Summersas praėjusią savaitę pasakė, kad „ekonomikos atžvilgiu, tai yra tas pats, kaip kreacionizmas ir biologija, astrologija ir astronomija“.

Praėjusią savaitę USTR paskelbė graikiškomis raidėmis surašytą formulę, kuria buvo mėginama pateisinti naujuosius muito tarifus, tačiau į ją nebuvo įtraukti kitų šalių taikomi tarifai, kurie leistų matyti, kad su Vašingtonu yra elgiamasi neteisingai.

Keletas D. Trumpo Respublikonų partijos narių jau ėmė reikšti nepritarimą jo prekybos karui, nerimaudami, kad toks karas gali sukelti rimtą recesiją.

Billas Ackmanas – milijardierius investuotojas į rizikos fondus ir vienas iš garsiausių D. Trumpo rėmėjų – savaitgali perspėjo, kad Jungtinės Valstijos „artėja prie pačių sukeltos ekonominės branduolinės žiemos“.