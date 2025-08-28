JAV Federalinio rezervo sistemos valdytoja kreipėsi į teismą dėl prezidento siekio ją atleisti

„Ši byla ginčija precedento neturintį ir neteisėtą prezidento Trumpo bandymą pašalinti valdytoją Cook iš pareigų, kuris, jei jam būtų leista įvykti, būtų pirmasis tokio pobūdžio atvejis Valdybos istorijoje“, – teigiama teismo dokumentuose.
L. Cook siekia sprendimo, kuriuo būtų patvirtintas jos, kaip FED valdytojos, statusas ir leista jai toliau eiti savo pareigas.
JAV prezidentas pirmadienį paskelbė atleidžiantis L. Cook, pirmąją juodaodę moterį centrinio banko valdyboje, motyvuodamas įtarimais dėl melagingų teiginių apie jos hipotekos sutartis – tuo pačiu didindamas spaudimą nepriklausomam centriniam bankui.
JAV prezidento galimybės atleisti pareigūnus iš centrinio banko paprastai yra ribotos, o neseniai priimtoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje teigiama, kad jo pareigūnai gali būti pašalinti tik dėl rimtos priežasties, kuri galėtų būti interpretuojama kaip piktnaudžiavimas tarnyba arba pareigų neatlikimas.
Tačiau JAV vadovas, paskelbdamas, kad L. Cook bus atleista iš pareigų, atkreipė dėmesį į rugpjūčio 15-ąja datuotą pranešimą, kurį JAV generalinei prokurorei pateikė Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorė – ištikima D. Trumpo sąjungininkė.
Pasak D. Trumpo, to pranešimo perdavimas suteikė „pakankamą pagrindą“ manyti, kad L. Cook galėjo pateikti „melagingus teiginius“ vienoje ar keliose hipotekos sutartyse.
Vienas iš tariamai melagingų teiginių buvo tas, kad L. Cook teigė esanti dviejų pagrindinių gyvenamųjų vietų savininkė – Mičigane ir Džordžijoje.
Anksčiau šį mėnesį L. Cook pareiškime teigė, kad „neketina būti verčiama atsistatydinti“, tačiau rimtai vertins klausimus apie savo finansinę istoriją.
Šiais metais D. Trumpas didino spaudimą centriniam bankui, ne kartą kritikuodamas jo vadovą Jerome'ą Powellą (Džeromą Pauelą) už tai, kad šis anksčiau nesumažino palūkanų normų, nepaisant palankių infliacijos duomenų.
Federalinio rezervo politikos formuotojai atsargiai žiūri į palūkanų normų mažinimą, stebėdami D. Trumpo muitų poveikį kainoms.
L. Cook pradėjo eiti Federalinio rezervo sistemos valdytojos pareigas 2022 metų gegužę ir buvo paskirta į valdybą dar kartą 2023 metų rugsėjį. Tą patį mėnesį ji buvo prisaikdinta kadencijai, kuri baigiasi 2038 metais.
Anksčiau ji dirbo Ekonomikos patarėjų taryboje vadovaujant tuometiniam prezidentui Barackui Obamai (Barakui Obamai).
