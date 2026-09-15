JAV įvedė sankcijas vienam svarbiausių Rusijos bankų

Teigiama, kad Rusijos bankas atidarė filialų Irane, palaikė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų.
„JAV įvedė sankcijas VTB bankui už pagalbą Iranui apeinant sankcijas ir finansuojant terorizmą – bankas atidarė filialų Irane, užmezgė ryšius su Irano bankais, kuriems taikomos sankcijos, ir pervedė milijardinės vertės Irano aktyvų“, – aiškindamas šį sprendimą pirmadienį platformoje „X“ rašė JAV Valstybės departamento atstovas spaudai Tommy Pigottas.
VTB („Vneshtorgbank“) yra antras pagal dydį Rusijos bankas po „Sberbank“. 1990 m. įkurto užsienio prekybos banko kontrolinis akcijų paketas priklauso Rusijos valstybei.
Vašingtonui įvedus sankcijas, visas VTB turtas Jungtinėse Valstijose bus įšaldytas, o sandoriai su subjektais, kuriems taikomos sankcijos, – uždrausti.
Anksčiau šį mėnesį JAV sankcijas įvedė ir Turkijos bankui „Golden Global Bank“, kuris, kaip įtariama, padėjo Irano Islamo revoliucinei gvardijai (IRGC) vykdyti kelių milijonų JAV dolerių vertės operacijas. Kaip ir VTB atveju, visas šio banko turtas Jungtinėse Valstijose buvo įšaldytas, o sandoriai su „Golden Global Bank“ uždrausti.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau buvo paskelbęs ketinantis spausti Iraną „ekonominio karo“ priemonėmis.
Praėjusią savaitę JAV taip pat ėmėsi priemonių prieš organizacijas ir asmenis, remiančius grupuotę „Kataib Hezbollah“ ir Libano „Hezbollah“.
Vašingtono duomenimis, šios organizacijos veikia Irake, Libane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Turkijoje.
Jungtinės Valstijos anksčiau taip pat įvedė sankcijas kelioms didelėms Irano skrydžių bendrovėms – į sankcijų sąrašą buvo įtrauktos 27 avialinijos, tarp jų „Kish Airlines“, „Iran Air Tour“ ir „ATA Airlines“.
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