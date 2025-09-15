 JAV karininkai netikėtai atvyko į Baltarusiją stebėti karinių pratybų su Rusija

JAV karininkai netikėtai atvyko į Baltarusiją stebėti karinių pratybų su Rusija

2025-09-15 16:08
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV karininkai pirmadienį stebėjo bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas, o Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas jiems pareiškė, kad jie gali apžiūrėti viską, kas juos domina, praneša agentūra „Reuters“.

JAV karininkai netikėtai atvyko į Baltarusiją stebėti karinių pratybų su Rusija
JAV karininkai netikėtai atvyko į Baltarusiją stebėti karinių pratybų su Rusija / Scanpix nuotr.

Rusijos ir Baltarusijos pratybos „Zapad 2025“ penktadienį prasidėjo abiejų šalių poligonuose. Šie manevrai buvo inicijuoti tvyrant didelei įtampai su NATO ir praėjus dviem dienoms po to, kai Lenkija numušė į jos oro erdvę įskridusius Rusijos bepiločius orlaivius.

Amerikiečių apsilankymą viename Baltarusijos poligone šalies gynybos ministerija pateikė kaip staigmeną.

„Kas būtų pagalvojęs, kaip prasidės dar vienos „Zapad 2025“ pratybų dienos rytas?“ – pareiškime teigė ministerija, atkreipdama dėmesį į tai, kad jie buvo vieni iš 23 šalių, įskaitant dar dvi NATO šalis nares Turkiją ir Vengriją, atstovų.

Ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip du uniformuoti JAV pareigūnai dėkoja V. Chreninui už kvietimą ir spaudžia jam ranką.

„Parodysime viską, kas jus domina. Ką tik norite. Galite nueiti ten ir pasižiūrėti, pasikalbėti su žmonėmis“, – amerikiečiams, kurie atsisakė bendrauti su žurnalistais, sakė ministras.

„Reuters“ pažymi, kad JAV pareigūnų vizitas yra naujausias šiltėjančių Vašingtono ir Baltarusijos santykių ženklas. Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė, kuri leido Maskvai pasinaudoti savo teritorija, kad ši 2022 m. vasarį galėtų į Ukrainą pasiųsti dešimtis tūkstančių karių.

JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovas Johnas Coale‘as praėjusią savaitę atvyko į Minską derybų su Baltarusijos autoritaru Aliaksandru Lukašenka, kuris sutiko iš savo kalėjimų paleisti 52 kalinius. Mainais į tai JAV sušvelnino sankcijas Baltarusijos nacionalinėms oro linijoms „Belavia“.

Šiame straipsnyje:
pratybos Zapad
jav kariškiai
Rusija
baltarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Mandarinas
Krasnov pasiuntė savo karius pas sąjungininkus.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų