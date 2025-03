JAV – masiniai atleidimai iš „Amerikos balso“ ir kitos žiniasklaidos

Apie atleidimus pranešta praėjus vos dienai po to, kai visi šių žiniasklaidos priemonių darbuotojai buvo išleisti atostogų. Darbuotojai gavo elektroninį laišką, kuriame nurodyta, kad kovo pabaigoje jie bus atleisti iš darbo.

Elektroniniame laiške, kurį naujienų agentūrai AFP patvirtino keli darbuotojai, atleisti laisvai samdomi žmonės raginami „nedelsiant nutraukti visus darbus“. Jiems taip pat neleidžiama naudotis savo žiniasklaidos priemonių biurais ir darbo sistemomis.

Laisvai samdomi specialistai sudaro didžiąją dalį VOA darbuotojų ir dominuoja žiniasklaidos priemonėse, kurios skelbia turinį ne anglų kalba.

Be to, daugelis jų nėra JAV piliečiai. Tikėtina, kad jų vizų galiojimas JAV priklausys nuo to, ar jie neteks darbo.

Dauguma visą darbo dieną dirbančių VOA darbuotojų, kuriems taikoma sustiprinta teisinė apsauga, nebuvo atleisti iš karto. Jiems buvo liepta išeiti administracinių atostogų ir tuo metu toliau nedirbti.

49 kalbomis veikianti VOA buvo įkurta Antrojo pasaulinio karo metais, kad pasiektų šalis, kuriose nebuvo žiniasklaidos laisvės arba ji buvo labai apribota.

VOA reporteris Liamas Scottas (Lajemas Skotas), rašantis apie spaudos laisvę ir dezinformaciją, teigė, kad jam buvo pranešta, jog nuo kovo 31 dienos jis bus atleistas iš darbo.

L. Scottas socialiniame tinkle „X“ pažymėjo, kad JAV prezidento administracijos vykdomas VOA ir panašių žiniasklaidos priemonių naikinimas „yra dalis jos pastangų išardyti vyriausybę platesniu mastu, tačiau tai taip pat yra dalis platesnio administracijos išpuolio prieš spaudos laisvę ir žiniasklaidą“.

„Ilgą laiką dirbau su spaudos laisve ir niekada nemačiau nieko panašaus į tai, kas įvyko JAV per pastaruosius porą mėnesių“, – pridūrė jis.

VOA atsidūrus aklavietėje, kai kurie jos skyriai, trūkstant naujų programų, perėjo prie muzikos grojimo.

Kritika D. Trumpo administracijai

Penktadienį D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo, karpant federalinės vyriausybės išlaidas, buvo nuspręsta sumažinti VOA valdančios JAV pasaulinės žiniasklaidos agentūros išlaidas.

2023-iaisiais joje dirbo 3 384 darbuotojai. Šiais metais ji iš JAV prašė 950 mln. dolerių (874,06 mln. eurų) finansavimo.

Be to, dėl didelio masto finansavimo mažinimo buvo įšaldyta „Laisvosios Azijos radijo“ (Radio Free Asia, RFA), „Laisvosios Europos radijo“ (Radio Free Europe, RFE) veikla.

Šių žiniasklaidos priemonių veikla ilgą laiką laikyta itin svarbia kovojant su Rusijos ir Kinijos informaciniu puolimu.

Tarp kitų JAV finansuojamų žiniasklaidos priemonių, kurių veikla nutraukiama, yra Irano vyriausybės blokuojamas transliuotojas persų kalba „Radio Farda“ ir arabų kalba transliuojantis tinklas „Alhurra“.

Šeštadienį Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime teigiama, kad „mokesčių mokėtojai nebeturi mokėti už radikalų propagandą“. Tokie kaltinimai VOA ir kitoms žiniasklaidos priemonėms iki D. Trumpo sugrįžimo į valdžią buvo itin reti. Pati VOA ilgą laiką buvo pasišventusi kovai su komunizmu.

Respublikonas dažnai neigiamai atsiliepia apie žiniasklaidos priemones, kurios nevengia jo kritikuoti. Jis taip pat ne kartą yra suabejojęs, ar protinga finansuoti VOA, kai, pasak D. Trumpo, ji turi „užkardą“, užtikrinančią jos redakcinę nepriklausomybę.

D. Trumpas, patariamas technologijų milijardieriaus Elono Musko (Ilono Masko), pažadėjo drastiškai sumažinti vyriausybės dydį. Taip siekiama smarkiai sumažinti federalinės valdžios apimtis ir išlaidas.

Anksčiau šiais metais respublikono administracija jau nutraukė didžiąją dalį Jungtinių Valstijų užsienio pagalbos finansavimo ir pradėjo naikinti Švietimo departamentą.

Tiek Kinijos, tiek Rusijos valstybinė žiniasklaida skleidžia vyriausybę palaikančius naratyvus, kuriuos dažnai atsveria Vakarų žiniasklaidos pasakojimai.

Taip pat Pekinas dažnai siūlo savo nemokamą turinį besivystančių šalių žiniasklaidos priemonėms.

Komentuodamas VOA padėtį, Kinijos valstybinis laikraštis „Global Times“ redakciniame straipsnyje teigė, kad „kai kurių tradicinių Vakarų žiniasklaidos priemonių informacijos monopolis buvo sugriautas“.

„Kai vis daugiau amerikiečių pradės vaduotis iš savo informacinių kokonų ir išvys tikrąjį pasaulį bei daugialypę Kiniją, VOA skleidžiami demonizuojantys pasakojimai galiausiai taps šių laikų pajuokos objektu“, – sakoma šiame straipsnyje.