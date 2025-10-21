JAV pareigūnas: Donaldas Trumpas neketina artimiausiu metu susitikti su Vladimiru Putinu

D. Trumpas prieš kelias dienas sakė, kad maždaug per artimiausias dvi savaites Budapešte susitiks su V. Putinu.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) pirmadienį kalbėjosi telefonu su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, D. Trumpui pareiškus, kad du aukščiausio rango diplomatai šią savaitę susitiks susitarti dėl viršūnių susitikimo Budapešte.
„Papildomas asmeninis sekretoriaus ir užsienio reikalų ministro susitikimas nėra būtinas, o prezidentas D. Trumpas artimiausiu metu neketina susitikti su prezidentu V. Putinu“, – sakė JAV prezidento administracijos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Vis dėlto pareigūnas M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbį pavadino produktyviu.
Kremlius antradienį taip pat pareiškė, kad nėra tiksliai nustatyta, kada įvyks D. Trumpo ir V. Putino susitikimas.
Rusijos lyderis ketvirtadienį telefonu kalbėjosi su D. Trumpu prieš kitą dieną numatytą jo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl JAV gamybos raketų „Tomahawk“, galinčių smogti giliai į Rusijos teritoriją, tiekimo.
D. Trumpas gyrė pokalbį kaip pažangą ir greitai socialiniuose tinkluose paskelbė, kad maždaug per artimiausias dvi savaites Budapešte susitiks su V. Putinu.
Tai buvo dar vienas staigus D. Trumpo politikos pokytis. JAV prezidentas rugpjūtį susitiko su V. Putinu Aliaskoje – tai buvo pirmasis jo vizitas Vakarų šalyje nuo 2022 metų, kai jis įsakė surengti plataus masto invaziją į Ukrainą.
D. Trumpas pripažino esąs labai nusivylęs V. Putinu, nors anksčiau gyrėsi tokiais puikiais santykiais su Rusijos lyderiu, kurie net gali padėti nutraukti karą Ukrainoje per 24 valandas nuo grįžimo į Baltuosius rūmus.
