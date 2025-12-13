 JAV pareigūnas: tarp Baltarusijos paleistų kalinių yra vienas Amerikos pilietis

JAV pareigūnas: tarp Baltarusijos paleistų kalinių yra vienas Amerikos pilietis

2025-12-13 18:23
BNS inf.

Tarp 123 asmenų, šeštadienį paleistų iš kalinimo įstaigų Baltarusijoje, yra vienas JAV pilietis, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV pareigūnas, nenurodęs piliečio tapatybės.

Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs pareigūnas kalinių paleidimą pavadino „dar vienu prezidento (Donaldo) Trumpo (Donaldo Trampo) lyderystės įrodymu“ ir „reikšmingu žingsniu JAV ir Baltarusijos santykiuose“.

Jis taip pat padėkojo JAV sąjungininkei Lietuvai už pagalbą išlaisvinant kalinius ir paragino Minską stengtis išspręsti Vilniaus neseniai pareikštus skundus. 

Kyjivas: didžioji dalis Baltarusijos paleistų politinių kalinių dabar yra Ukrainoje

Daugiau nei 100 politinių kalinių, kuriuos šeštadienį paleido Baltarusija, buvo išsiųsti į Ukrainą, tarp jų – protestų lyderė Maryja Kalesnikava, pranešė Kyjivas.

„Gavę reikiamą medicininę pagalbą ir jei jie to pageidaus, paleisti Baltarusijos piliečiai bus pervežti į Lenkiją ir Lietuvą“, – teigiama Kyjivo elgesio su karo belaisviais koordinavimo štabo pareiškime, kuriame priduriama, kad Ukrainoje dabar yra 114 iš 123 išlaisvintų kalinių.

Tremtyje gyvenančios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos atstovas naujienų agentūrai AFP Vilniuje sakė, kad paleisti kaliniai buvo „netikėtai“ išsiųsti į Ukrainą, o ne į Lietuvą, ir kad šį sprendimą priėmė Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka.

