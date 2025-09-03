JAV pareigūnas: Trumpas kalbėsis su Zelenskiu

„Visai netrukus turėsiu su juo pokalbį ir tada daugmaž žinosiu, ką darysime“, – trečiadienį Ovaliajame kabinete naujienų agentūros AFP žurnalistui sakė D. Trumpas.
Baltųjų rūmų pareigūnas agentūrai AFP kiek vėliau patikslino: „Prezidentas Trumpas turėjo omenyje Zelenskį. Jie kalbėsis rytoj.“
Eliziejaus rūmai kiek anksčiau trečiadienį pranešė, kad Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas ketvirtadienį po aukščiausiojo lygio susitikimo Paryžiuje, kuriame bus aptariamos pokario saugumo garantijos Kyjivui, telefonu kalbėsis su D. Trumpu.
Aukščiausiojo lygio susitikimu, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) lyderiai ir kuris rengiamas po keleto nesėkmingų bandymų pasiekti paliaubas, siekiama padidinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą.
Paryžiaus susitikimas vyks mišriuoju formatu: kai kurie lyderiai dalyvaus asmeniškai, kiti – vaizdo ryšiu. Po susitikimo vyks pokalbiai telefonu su D. Trumpu, kurie prasidės vidurdienį Grinvičo laiku (15 val. Lietuvos laiku), o po valandos bus surengta spaudos konferencija.
Europos lyderiai kaltina Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nenoru sutikti su susitarimu dėl taikos Ukrainoje, nepaisant pastarųjų savaičių diplomatinių pastangų.
Vakarų lyderiai taip pat sugriežtino kritiką V. Putino atžvilgiu ir įspėjo, kad karas Ukrainoje gali tęstis dar daug mėnesių.