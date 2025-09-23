JAV pareikšti kaltinimai vyrui, kuris nukreipė lazerinį žymeklį į prezidentinį sraigtasparnį

Slaptosios tarnybos pareigūnas šeštadienį matė, kaip 33-ejų Jacobas Samuelis Winkleris (Džeikobas Samuelis Vinkleris) nuo šaligatvio prie Baltųjų rūmų teritorijos nukreipė raudoną lazerio spindulį į kylantį „Marine One“ sraigtasparnį, nurodoma bylos dokumente.
J. S. Winkleris buvo sulaikytas įvykio vietoje ir jam pareikšti kaltinimai dėl lazerinio žymeklio nukreipimo į orlaivį, dėl kurių jam gali grėsti laisvės atėmimas iki penkerių metų.
J. S. Winklerio „elgesys kėlė riziką apakinti sraigtasparnio pilotus ir juos dezorientuoti, ypač skrydžio žemame aukštyje metu, kai netoliese yra kitų sraigtasparnių (...) ir Vašingtono paminklas“, teigiama bylos dokumente.
„Dėl to kilo (sraigtasparnio) „Marine One“ susidūrimo ore pavojus“, – pabrėžiama jame.
Antrankiais surakintas J. S. Winkleris „atsiklaupė ant kelių ir pradėjo kalbėti tokius dalykus kaip „Turėčiau atsiprašyti Donaldo Trumpo“, priduriama Slaptosios tarnybos pareigūno pasirašytame dokumente.
J. S. Winkleris vėliau pareigūnams sakė, kad „jis nežinojo, jog negali nukreipti lazerio į „Marine One““ ir kad „jis nukreipia lazerį į visokiausius dalykus, pavyzdžiui, STOP ženklus“.
Bylos dokumente neužsiminta, ar kas nors sraigtasparnyje pastebėjo lazerį.
Anot JAV žiniasklaidos, D. Trumpas vyko į Virdžinijos valstiją sakyti kalbos Amerikos „Cornerstone“ institute.
Federalinė aviacijos administracija teigia, kad lazeriai kelia „rimtą grėsmę orlaivių saugumui“ ir gali lengvai sutrikdyti pilotų darbą.
Šiemet agentūra užregistravo 5 913 incidentų, susijusių su lazeriais.
