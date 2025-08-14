 JAV prieš susitikimą Aliaskoje laikinai atšaukia kai kurias sankcijas Rusijai

JAV prieš susitikimą Aliaskoje laikinai atšaukia kai kurias sankcijas Rusijai

2025-08-14 07:04
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Jungtinių Valstijų Iždo departamentas trečiadienį išdavė licenciją, kuria laikinai stabdomas tam tikrų sankcijų Rusijai taikymas, ir tuo sudarė sąlygas penktadienį planuojamam JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimui Aliaskoje.

Departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (angl. Office of Foreign Assets Control, OFAC) pareiškė, kad išimtis taikoma sandoriams, kurie „yra įprasti ir būtini dalyvavimui Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitikimuose Aliaskos valstijoje arba jų rengimui“. OFAC pridūrė, kad sankcijų taikymas bus sustabdytas iki rugpjūčio 20 d.

Pastaraisiais metais Vašingtonas įvedė daugybę sankcijų Rusijos pareigūnams ir įmonėms, daugiausia dėl Maskvos agresijos karo prieš Ukrainą. Šios priemonės galėjo trukdyti derybose dalyvausiantiems asmenims vykti į Aliaską.

OFAC pažymėjo, kad nebus atiduotas joks užblokuotas turtas. Licencijoje nepatikslinama, kuriuos asmenis ar subjektus paveiks šis sprendimas.

joptararai
Trumpo tikslas visai kitas, jam Ukraina 6 ar 7 vietoje - jis nori atkurti santykius surusija tam, kad sustiprinti dvišalę galią tiek arktyje tiek pasaulyje prieš kiniją ir Europą. Mums tai prastas ženklas, Briuselio klounai turėtų ieškoti charizmatiškų ir patyrusių lyderių, nes ateitis ES ir JK atrodo labai miglotai. Nors iš kitos pusės- Trumpas žaidžia su velniu pokerį, putinas yra banditas ir žudikas ir jis nepasikeis.
1
0
