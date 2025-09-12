JAV priežiūros institucijos tiria riziką, susijusią su DI pokalbių robotais mažamečiams

Agentūra, kuri taip pat atsakinga už vartotojų apsaugą, paprašė septynių bendrovių paaiškinti, kaip jos valdo galimą su šia technologija susijusią riziką.
Tokios užklausos buvo išsiųstos platformos „ChatGPT“ kūrėjai „OpenAI“, „Google“ motininei bendrovei „Alphabet“, bendrovei „Meta“ ir jos platformai „Instagram“, bendrovei „Snap“, Elono Musko kompanijai „xAI“ ir pokalbių robotų kūrėjai „Character Technologies“.
FTC yra susirūpinusi dėl pokalbių robotų, kurie gali atlikti „kompanionų“ funkcijas ir bendrauti lyg draugai, kuriais galima pasitikėti. Agentūra įspėjo, kad dėl to kai kurie naudotojai, ypač vaikai ir paaugliai, gali tapti emociškai prie jų prisirišę.
Tyrime taip pat siekiama gauti išsamesnės informacijos apie tai, kaip įmonės uždirba pinigus iš dirbtinio intelekto sąveikų ir kaip jos kuria savo pokalbių robotų asmenybes.
