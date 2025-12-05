JAV sutrumpino migrantų darbo leidimų galiojimo laiką

JAV pilietybės ir imigracijos tarnybos (USCIS) teigimu, toks pakeitimas suteiks galimybę dažniau atlikti užsienio piliečių patikras.
„The Wall Street Journal“ pranešė, kad pakeitimas darys poveikį šimtams tūkstančių žmonių, taip pat įmonėms, kurios priklauso nuo darbo leidimus turinčių prieglobsčio prašytojų, įskaitant mėsos perdirbimo įmones.
Imigracija yra vienas iš pagrindinių D. Trumpo administracijos prioritetų. Vidaus saugumo departamento duomenimis, nuo sausio mėnesio, kai D. Trumpas pradėjo eiti prezidento pareigas, JAV paliko beveik 2 milijonai žmonių, iš kurių 530 tūkst. buvo deportuoti, o 1,6 milijono žmonių „deportavosi savanoriškai“.
Administracija pareiškė, kad iki metų pabaigos deportacijų skaičių siekia padidinti iki 600 tūkst. Baltųjų rūmų teigimu, minėtieji imigrantai iš šalies išvyko vykdant „masinių deportacijų“ programą.
Federalinės imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnai daugelyje miestų – dažniausiai tų, kuriuos valdo demokratai – taikosi į tariamus nusikaltėlius imigrantus. Tačiau „The Washington Post“ pranešė, kad sostinėje Vašingtone 80 proc. suimtųjų anksčiau nebuvo teisti.
Rugpjūčio 11 d. Trumpas paskelbė Vašingtone su viešąja sauga susijusią nepaprastąją padėtį, teigdamas, kad miestą užvaldė „smurtaujančios gaujos ir kraujo ištroškę nusikaltėliai“. Nuo to laiko ICE komandos sostinėje areštavo maždaug 1,1 tūkst. žmonių.
