JAV teismas per „Boeing 737 MAX“ avariją žuvusio vyro šeimai priteisė 29 mln. JAV dolerių

Civilinį ieškinį prieš bendrovę „Boeing“ pateikė Jungtinių Tautų Pasaulinės maisto programos inžinieriaus Michaelio Ryano našlė Naoise Connolly Ryan – jos velionis vyras buvo vienas iš žuvusiųjų per oro linijų „Ethiopian Airlines“ lėktuvo katastrofą, nusinešusią visų 157 lėktuve buvusių žmonių gyvybes.
„Prisiekusiųjų teismas nustatė, kad bendra ieškovės patirtų nuostolių suma sudaro 29 mln. dolerių“, – teigiama JAV Čikagos apygardos teismo protokolo įraše.
M. Ryanas dirbo per Ebolos krizę Liberijoje ir su pabėgėliais iš Rohingijos. JT atminties puslapyje, skirtame M. Ryanui, kuriam avarijos metu buvo 39-eji, taip pat paminėta jo veikla Afganistane, Šri Lankoje, Nepale ir Etiopijoje.
Ši byla yra viena iš paskutiniųjų likusių civilinių bylų, iškeltų bendrovei „Boeing“ po dviejų pragaištingų modelio „MAX“ orlaivių avarijų, įvykusių 2018 ir 2019 metais, kuriose iš viso žuvo 346 žmonės.
Didžioji dalis ieškinių buvo išspręsta ne teisme, o susitarimo sąlygos nebuvo atskleistos, tačiau M. Ryano artimieji buvo vieni iš tų ieškovų, kurie atsisakė sudaryti susitarimą.
„Praėjus septyneriems metams po tragiškos ir išvengiamos Michaelo „Micko“ Rayano žūties, šis nuosprendis mūsų klientui reiškia svarbų žingsnį atsakomybės ir teisingumo link“, – sakė vyriausiasis advokatų kontoros „Podhurst Orseck“ partneris Stevenas Marksas.
„Nors jokia finansinė kompensacija niekada negalės pakeisti gyvybės ar atitaisyti didžiulės netekties, kurią patyrė jo šeima, esame dėkingi, kad prisiekusieji atidžiai išnagrinėjo įrodymus ir priėmė šį sprendimą“, – pridūrė jis.
„Boeing“ atsiprašė už avarijas ir pripažino, kad abiejose katastrofose lemiamą vaidmenį suvaidino orlaivio apsaugos nuo variklio užsikirtimo programinės įrangos gedimai.
„Boeing“ į prašymus pakomentuoti trečiadienį paskelbtą nuosprendį neatsakė.
Liepos 28 d. JAV vertybinių popierių komisijai pateiktame dokumente „Boeing“ nurodė, kad likusių neišspręstų modelio „MAX“ orlaivių avarijų aukų šeimų iškeltų bylų yra mažiau nei penkios.
Ši aviacijos milžinė šiuo metu skundžia 2026 m. kovą JAV teismo priimtą sprendimą, kuriuo iš dalies buvo patenkintas prašymas pripažinti kolektyvinį ieškinį, kurį pateikė investuotojai, tvirtinantys, kad po pirmosios orlaivio „MAX“ katastrofos juos suklaidino „Boeing“ suteiktos garantijos.
Gegužės mėnesį Čikagos prisiekusiųjų teismas 24-metės amerikietės Samya Stumo, kuri žuvo skrisdama tuo pačiu oro linijų „Ethiopian Airlines“ reisu, šeimai priteisė 49,5 mln. JAV dolerių žalos atlyginimą.
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