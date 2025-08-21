 JAV teismas panaikino civilinėje byloje Donaldui Trumpui paskirtą didžiulę baudą

2025-08-21 19:56
BNS inf.

JAV teismas ketvirtadienį panaikino civilinėje byloje prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) paskirtą 464 mln. JAV dolerių (398,7 mln. eurų) baudą ir pavadino šią sumą pernelyg didele, tačiau paliko galioti verdiktą.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

2024 metų vasarį teisėjas Arthuras Engoronas (Arturas Engoronas) nusprendė, kad D. Trumpas ir jo bendrovė neteisėtai išpūtė savo turtą ir manipuliavo nekilnojamojo turto verte, kad gautų palankesnes bankų ar draudimo sąlygas.

Teisėjas D. Trumpui tuomet nurodė sumokėti 464 mln. JAV dolerių kartu su palūkanomis, o D. Trumpo sūnums – Ericui (Erikui) ir Donui jaunesniajam – sumokėti po daugiau nei 4 mln. JAV dolerių (3,4 mln. eurų).

„Teismo (...) nurodymas, kuriuo atsakovams liepiama sumokėti beveik pusę milijardo dolerių Niujorko valstijai, yra per didelė bauda, ja pažeidžiama Jungtinių Valstijų konstitucijos 8-oji pataisa“, – sakė Niujorko Aukščiausiojo teismo apeliacinis skyrius.

A. Engorono verdiktą jis paliko galioti.

Niujorko valstijos generalinė prokurorė Letitia James (Letiša Džeims), kuri iškėlė pradinę bylą, dabar gali teikti apeliaciją valstijos aukščiausios instancijos teismui – Niujorko apeliaciniam teismui.

Po pradinio verdikto D. Trumpas siekė užginčyti ir jį, ir baudos dydį bei sąlygas. Palūkanos kaupiasi ir jam teikiant apeliaciją.

D. Trumpas šią bylą ir baudą vadina politiškai motyvuotomis.

