JAV transporto sekretorius: dėl vyriausybės uždarymo oro susisiekimas gali „sulėtėti iki minimumo“

Taip gali nutikti dėl to, kad atšaukus arba atidėjus tūkstančių skrydžių keleiviai susiduria su chaosu, kilusio po JAV vyriausybės uždarymo.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija nurodė oro linijų bendrovėms 40 oro uostų sumažinti skrydžių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą, kurį dėl vyriausybės uždarymo patiria be atlyginimo nuo spalio 1-osios dirbantys oro eismo kontrolieriai.
Dauguma vyriausybės darbuotojų, įskaitant ypatingai svarbius oro uostų darbuotojus, dirba be atlyginimo arba yra išleisti priverstinių neapmokamų atostogų, kol baigsis politinė aklavietė tarp respublikonų ir demokratų.
„Oro transportas sulėtės iki minimumo, nes visi norės keliauti pas savo šeimas“, – sekmadienį televizijai „Fox News“ sakė JAV transporto sekretorius Seanas Duffy (Šonas Dafis), likus dviem savaitėms iki Padėkos dienos.
„Matysime oro eismo kontrolierius, kurių labai nedaug ateis į darbą, o tai reiškia, kad bus tik keletas skrydžių, kurie pakils ir nusileis (...) Susidursite su didžiuliais sutrikimais (ir) daugybe piktų amerikiečių“, – tvirtino jis.
S. Duffy televizijos CNN pokalbių laidoje „State of the Union“ sakė, kad „bus tik blogiau“, žmonėms bandant per šventes aplankyti savo šeimas.
„Dauguma jų negalės įsėsti į lėktuvą, nes nebus tiek daug skrydžių, jei (JAV vyriausybė) vėl neatsidarys“, – pridūrė S. Duffy.
