JAV praneša, kad Karibuose perėmė dar vieną tanklaivį

JAV kariuomenės Pietų vadavietė nurodė, kad motorinis laivas „Sagitta“ „veikė nepaisydamas prezidento Trumpo nustatyto sankcionuotų laivų karantino“ ir buvo perimtas „be incidentų“.
„Iš Venesuelos bus išvežama tik ta nafta, dėl kurios veiksmai koordinuojami tinkamai ir teisėtai“, – tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė vadavietė. Prie įrašo buvo pridėta filmuota medžiaga, kurioje matyti iš viršaus užfiksuotas jūra plaukiantis laivas.
Tarp septynių laivų, kurie buvo perimti nuo tada, kai JAV prezidentas gruodžio mėnesį paskelbė apie blokadą, yra su Rusija siejamas tanklaivis, kuris anksčiau šį mėnesį buvo sulaikytas Šiaurės Atlanto vandenyne. Jungtinės Valstijos persekiojo jį nuo Venesuelos krantų.
Vašingtonas Karibuose dislokavo dideles karinio jūrų laivyno pajėgas ir smogė į laivus, kuriais, pasak jo, buvo vykdoma narkotikų kontrabanda, sulaikė tanklaivius ir surengė stulbinančią operaciją, kurios tikslas buvo sulaikyti Venesuelos kairiųjų pažiūrų lyderį Nicolą Maduro.
D. Trumpas primygtinai tvirtino, kad Vašingtonas kontroliuos Venesuelos naftą po N. Maduro nuvertimo, ir pasigyrė, jog dalį jos jau perėmė ir pardavė. Venesuelos valdžios institucijos tai ginčija ir savo ruožtu pažymi, kad Karakasas ir toliau kontroliuoja šalies naftą ir kad valstybinė naftos bendrovė veda derybas su JAV dėl naftos pardavimo.
