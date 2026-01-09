 JAV perėmė dar vieną iš Venesuelos išplaukusį naftos tanklaivį

JAV perėmė dar vieną iš Venesuelos išplaukusį naftos tanklaivį

2026-01-09 16:14
Marius Jakštas (ELTA)

Penktadienį JAV perėmė dar vieną naftos tanklaivį, patvirtino du šalies pareigūnai. Jų teigimu, operacija vyko naktį, ją vykdė pakrančių apsauga bei jungtinė operatyvinė grupė „Southern Spear“, rašo portalas „Sky News“.

JAV perėmė dar vieną iš Venesuelos išplaukusį naftos tanklaivį
JAV perėmė dar vieną iš Venesuelos išplaukusį naftos tanklaivį / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Tanklaivis anksčiau išplaukė iš Venesuelos, pridūrė naujienų agentūra „Reuters“.

Tanklaivis „Olina“ buvo perimtas netoli Trinidado. Tai jau penktasis JAV įvykdytas tanklaivio perėmimas per pastarąsias savaites.

Viešos laivybos duomenų bazės „Equasis“ duomenimis, „Olina“ neteisėtai plaukiojo su Rytų Timoro vėliava, o prieš perėmimą buvo išplaukęs iš Venesuelos ir vėl grįžęs į regioną, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiu šaltiniu iš laivybos sektoriaus pranešė „Reuters“.

Kaip rašė ELTA, trečiadienį JAV kariuomenė pranešė sulaikiusi tanklaivius „M/T Sophia“ ir „Marinera“. JAV teigimu, šie tanklaiviai priklausė vadinamajam „Šešėliniam laivynui“, siejamam su Rusija, Venesuela ir Iranu.

Šiame straipsnyje:
JAV
Venesuela
perimtas tanklaivis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų