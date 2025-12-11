Trumpas: JAV netoli Venesuelos perėmė „labai didelį tanklaivį“

Karakasas savo ruožtu pareiškė, kad tai įžūli vagystė.
Jungtinės Valstijos pastaruoju metu sutelkė dideles karinio jūrų laivyno pajėgas Karibuose ir rengia smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams, o Venesuelos kairiųjų prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) sako, kad amerikiečių tikslas yra režimo pakeitimas Venesueloje.
JAV generalinės prokurorės Pam Bondi paskelbtame vaizdo įraše matyti kariai, iš sraigtasparnio virve nusileidžiantys ant tanklaivio denio ir žengiantys ant kapitono tiltelio.
„Ką tik užėmėme tanklaivį prie Venesuelos krantų, didelį tanklaivį, labai didelį, tiesą sakant, didžiausią kada nors užimtą“, – sakė D. Trumpas reporteriams prieš apvaliojo stalo diskusiją su verslo lyderiais Baltuosiuose rūmuose.
„Vyksta ir kitų dalykų, tad vėliau tai pamatysite“, – pridūrė prezidentas.
P. Bondi teigimu, minimas tanklaivis priklauso „neteisėtam naftos gabenimo laivais tinklui“, kuriuo apeinamos sankcijos naftai iš Venesuelos ir Irano.
Venesuelos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „griežtai smerkia tai, kas prilygsta baisiai vagystei ir tarptautinio piratavimo veiksmui, viešai paskelbtam Jungtinių Valstijų prezidento“.
JAV žiniasklaida pranešė, kad tanklaivis plaukė į Kubą – kitą Amerikos varžovę – ir buvo sulaikytas JAV pakrančių apsaugos tarnybos.
D. Trumpo pareiškimas buvo paskelbtas dieną prieš tai, kai Venesuelos opozicijos lyderė ir Nobelio taikos premijos laureatė Maria Corina Machado, kuri yra priversta slaptytis, pirmą kartą per 11 mėnesių pasirodo viešumoje ir kreipiasi į pasaulį iš Oslo.
M. C. Machado, kuri laimėjo Nobelio premiją už tai, kad metė iššūkį N. Maduro valdžiai naftos turtingoje Venesueloje, slapstosi po grasinimų jos gyvybei.
Venesuela įspėjo, kad ji gali būti sulaikyta kaip bėglė, jei bandys grįžti į šalį po kelionės į Norvegiją, kur jos vardu dukra trečiadienį atsiėmė Nobelio premiją, tačiau D. Trumpas įspėjo Karakasą nesiimti tokių veiksmų.
„Man nepatiktų, jei ji būtų sulaikyta, nebūčiau tuo patenkintas“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Valstybinis terorizmas“
Trečiadienį apdovanojimą M. C. Machado vardu priėmusi jos dukra perskaitė opozicijos lyderės padėkos kalbą, kurioje venesueliečiai raginami kovoti už laisvę prieš N. Maduro „valstybinį terorizmą“.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpo administracija darė spaudimą N. Maduro, dislokuodama karo laivų flotilę ir didžiausią pasaulyje lėktuvnešį, prisidengdama kovos su narkotikų kontrabanda pretekstu.
JAV taip pat sudavė mirtinus smūgius daugiau nei 20-čiai įtariamų narkotikų gabenimo laivų regione. Per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 87 žmonės.
Vašingtonas kaltina N. Maduro vadovaujant numanomam „Saulių karteliui“ („Cartel de los Soles“), kurį praėjusį mėnesį paskelbė „narkoteroristine“ organizacija.
D. Trumpas pirmadienį leidiniui „Politico“ sakė, kad N. Maduro dienos yra suskaičiuotos, ir neatmetė galimybės, kad JAV surengs sausumos invaziją į Venesuelą.
N. Maduro – kairiųjų lyderio Hugo Chavezo politinis įpėdinis – teigia, kad JAV siekia režimo pakeitimo ir nori užgrobti Venesuelos naftos atsargas.
Venesuelos kariuomenė šeštadienį prisaikdino 5 600 naujų karių, N. Maduro paraginus į kariuomenę imti daugiau žmonių.
D. Trumpo administracija taip pat teigia, kad N. Maduro valdžia yra neteisėta ir kad jis pavogė 2024 metų liepą vykusius Venesuelos rinkimus. Tokios pozicijos laikosi ir M. C. Machado.
Nuo to laiko, kai pradėjo slapstytis, iki šiol vienintelis viešas M. C. Machado pasirodymas buvo sausio 9 dieną Karakase, kur ji protestavo prieš N. Maduro prisaikdinimą trečiai kadencijai.
Naujausi komentarai