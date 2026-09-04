JAV viceprezidentas: karas su Iranu nėra karas

J. D. Vance'as tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą.
„Nevadinčiau to karu. Šiuo metu aktyvių šaudymų nėra“, – Baltuosiuose rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje sakė J. D. Vance'as, paklaustas, ar konfliktas baigsis iki lapkritį vyksiančių JAV kadencijos vidurio rinkimų.
J. D. Vance'as pridūrė suprantąs, kad „yra vietų, kur viskas paūmėjo“, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik šešias savaites po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo JAV ir Izraelio karas prieš Iraną.
„Bet kai klausiate, kada tai baigsis, klausiate manęs taip, tarsi klaustumėte, kada iraniečiai nustos šaudyti į laivus? Manau, kad realybė tokia, jog nežinau atsakymo į šį klausimą. Turėtumėte to paklausti iraniečių“, – teigė jis.
Po kurį laiką trukusios ramybės sekmadienį po JAV surengtų reidų prasidėjo nauji susirėmimai, pagilinę aklavietę šešis mėnesius trunkančiame kare, Iranui toliau tvirtai kontroliuojant strateginį Hormuzo sąsiaurį.
J. D. Vance'as tvirtino, kad Jungtinės Valstijos neatnaujins derybų su Iranu tol, kol jis nenutrauks išpuolių prieš komercinius laivus.
Tačiau degalų kainoms keliant grėsmę, kad D. Trumpo respublikonai per rinkimus gali prarasti Kongreso kontrolę, jo administracija pradėjo skleisti žinią, kad naftos srautai šiuo vandens keliu grįžta į prieškarinį lygį.
Vykdomas tyrimas dėl smūgio vestuvėse
„Jų Hormuzo sąsiaurio kontrolė iš esmės baigėsi“, – apie Iraną sakė J. D. Vance'as.
„Jei grįžtume tris mėnesius atgal, kiek naftos ir dujų buvo plukdoma sąsiauriu esant Irano grasinimams? Praktiškai nieko. Dabar padėtis beveik grįžo į tokią, kokia buvo dar prieš prasidedant konfliktui“, – kalbėjo J. D. Vance'as.
D. Trumpo palaikymo reitingai yra beveik rekordiškai žemi, o prezidentas, žadėjęs, kad JAV daugiau neįsitrauks į jokius užsienio karus, atsidūrė aklavietėje santykiuose su islamo respublika.
Nuo vasario konflikte žuvo aštuoniolika JAV karių ir tūkstančiai žmonių Irane bei Libane.
Laikraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad D. Trumpas su aukšto rango patarėjais šiuo metu aptaria, ar paskelbti karą su Iranu baigtu. Praėjusią savaitę jis socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką su plakatu „Misija įvykdyta“.
Ketvirtadienį Iranas tęsė naujus išpuolius ir pareiškė, kad sudavė smūgius JAV karinėms bazėms Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, siekdamas atkeršyti už smūgį vienose vestuvėse, dėl kurio kaltina Vašingtoną.
J. D. Vance'as teigė, kad JAV tiria smūgį vestuvėms, tačiau suabejojo Irano pranešimais apie šį incidentą.
„Žinau, kad atliekame tyrimą, – sakė J. D. Vance'as. – Galiu pasakyti, kad Irano valstybinė žiniasklaida iki šiol nelabai tiksliai aprašė tai, kas vyko konflikto metu. Todėl vertinu tai itin skeptiškai.“
Irano Raudonasis Pusmėnulis pranešė, kad antradienio vakarą per raketų ataką prieš vestuves Irano pakrantės mieste Kuhestake žuvo keturi žmonės, įskaitant vaiką, o dar per 50 buvo sužeisti.
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