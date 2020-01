JAV viceprezidentas M. Penc`as perdavė popiežiui Pranciškui D. Trumpo sveikinimą

„Prezidentas D. Trumpas su malonumu prisimena savo vizitą čia“, - pareiškė M. Pence`as, kuris taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi (vyriausybės vadovu) kardinolu Pietru Parolinu. Šventojo Sosto spaudos tarnyba neskelbia informacijos apie pokalbių turinį.

Stebėtojai mano, kad buvo kalbama apie situaciją Irake. Anksčiau Pranciškus ne kartą reiškė pageidavimą apsilankyti šioje šalyje. Bet turint omenyje dabartinę padėtį, susikomplikavusią ir dėl įtampos tarp JAV ir Irano, popiežiaus kelionės perspektyva tolsta. Šiomis dienomis P. Parolinas turėjo Irake aptarti pasirengimą šiai kelionei, bet ir jo paties vizitas buvo atšauktas.

Praėjusių metų spalį popiežius Pranciškus priėmė JAV valstybės sekretorių Mike`ą Pompeo. Nors kontaktai gana reguliarūs, dabar, pasak stebėtojų, ne pats geriausias Vatikano ir JAV santykių etapas. Vašingtonas susirūpinęs dėl Šventojo Sosto tam tikro suartėjimo su Pekinu sudarius Vatikano ir Kinijos susitarimą, kad katalikų vyskupus šioje šalyje skirs pontifikas (anksčiau tai buvo daroma be jo sutikimo). Be to, Vatikanas laikosi labai atsargios pozicijos, nesutampančios su JAV pozicija, dėl krizių Venesueloje ir Sirijoje. Per susitikimą su D. Trumpu 2017 metų gegužę Pranciškus palietė popiežiui artimą aplinkos apsaugos temą. Bet po kelių mėnesių Amerikos prezidentas paskelbė, kad jo šalis traukiasi iš Paryžiaus klimato sutarties.