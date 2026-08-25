JAV žiniasklaida: Maskvoje lankosi CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as

Žiniasklaidos teigimu, tai pirmasis žinomas jo vizitas Rusijoje jam einant CŽA vadovo pareigas.
Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CŽA ir Baltieji rūmai situacijos dar nekomentavo.
„CBS News“, remdamasi su situacija susipažinusiais šaltiniais, anksčiau patvirtino J. Ratcliffe’o kelionę, o naujienų portalas „Axios“, remdamasis dviem JAV pareigūnais, informaciją apie vizitą patvirtino atskirai.
„Axios“, remdamasis informuotu šaltiniu, taip pat pranešė, kad prieš J. Ratcliffe’o kelionę Vašingtonas informavo Kyjivą, kad į Maskvą vyksta aukšto rango delegacija, ir paprašė susilaikyti nuo smūgių iki jos išvykimo.
Ukrainos nacionalinio transliuotojo „Suspilne“ šaltiniai patvirtino šią informaciją ir taip pat patikslino, kad, be Maskvos, JAV paprašė Ukrainos nesmogti ir Sankt Peterburgui.
Skrydžių stebėjimo platformos „Flightradar24“ duomenys anksčiau parodė, kad JAV karinis orlaivis C-17 iš Jungtinių Valstijų atskrido į Latviją, o iš ten – į Maskvos Vnukovo oro uostą.
Duomenys parodė, kad tas pats lėktuvas po kelių valandų išskrido iš Maskvos. Neaišku, ar kartu išvyko ir J. Ratcliffe’as.
Anksčiau antradienį paklaustas apie JAV karinio lėktuvo atvykimą į Maskvą, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė, kad „neturi tokios informacijos“.
Šis tariamas vizitas vyksta vis didėjant įtampai Ukrainos kare tuo metu, kai JAV tarpininkaujamos derybos dėl jau puspenktų metų besitęsiančio konflikto užbaigimo tebėra aklavietėje.
CŽA vadovas Rusijoje paskutinį kartą asmeniškai lankėsi 2021 metų lapkritį. Williamas Burnsas (Viljamas Bernsas) tuomet atvyko į Maskvą aukščiausiu lygmeniu įspėti Kremlių, kad Jungtinės Valstijos žino apie rengiamą didelio masto įsiveržimą į Ukrainą.
Naujausi komentarai