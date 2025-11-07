JT Saugumo Taryba panaikino sankcijas Sirijos prezidentui

„(Taryba) nusprendžia, kad Ahmedas al Sharaa (...) ir (vidaus reikalų ministras) Anasas Hasanas Khattabas (Anasas Hasanas Chatabas) yra išbraukiami iš ISIL ir „Al-Qaeda“ sankcijų sąrašo“, – teigiama keturiolikos tarybos narių patvirtintoje rezoliucijoje. Kinija per balsavimą susilaikė.
Oficialus sankcijų A. al Sharaa panaikinimas yra daugiausia simbolinis, nes jos būdavo panaikinamos kiekvieną kartą, kai jam, kaip šalies vadovui, reikėdavo keliauti į užsienį. Taip pat bus panaikintas turto įšaldymas ir ginklų embargas.
Nepaisant to, Sirija gyrė šį žingsnį, o užsienio reikalų ministras Asaadas al Shaibani (Asadas Šaibanis) socialiniame tinkle „X“ parašė: „Sirija reiškia padėką Jungtinėms Valstijoms ir draugiškoms šalims už jų paramą Sirijai ir jos žmonėms.“
Lapkričio 10 dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) priims A. al Sharaa deryboms, pareiškęs, kad buvęs džihadistas padarė „gerą pažangą“ siekdamas taikos karo nuniokotoje šalyje.
Vašingtono ambasadorius JT Mike'as Waltzas (Maikas Volcas) teigė, kad A. al Sharaa vyriausybė „sunkiai dirba, kad įvykdytų savo įsipareigojimus kovojant su terorizmu ir narkotikais, naikinant bet kokius cheminio ginklo likučius ir skatinant regioninį saugumą bei stabilumą“.
Nors tai bus pirmasis A. al Sharaa vizitas Vašingtone, jis jau lankėsi Jungtinėse Valstijose: rugsėjį buvęs džihadistas tapo pirmuoju Sirijos prezidentu per kelis dešimtmečius, kuris kreipėsi į JT Generalinę Asamblėją Niujorke.
Gegužę laikinasis lyderis, kurio sukilėlių pajėgos praėjusių metų pabaigoje nuvertė ilgametį Sirijos vadovą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), pirmą kartą susitiko su D. Trumpu Rijade per JAV prezidento kelionę regione.
Anksčiau su „Al-Qaeda“ susijusi A. al Sharaa grupuotė „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS) dar liepą buvo išbraukta iš Vašingtono teroristinių grupuočių sąrašo.
Naujas Sirijos įvaizdis
Sprendimus panaikinti sankcijas paprastai priima Saugumo Tarybos sankcijų komitetas už uždarų durų, tačiau jo sprendimui priimti reikalingas vienbalsiškumas, o visos Tarybos balsavimo atveju tokio reikalavimo nėra.
Kinija, kuri balsuojant susilaikė, „išreiškė pagrįstą susirūpinimą dėl kovos su terorizmu klausimų, ypač (užsienio teroristų kovotojų) Sirijoje, ir pateikė daug pataisų pasiūlymų“, sakė Kinijos ambasadorius JT Fu Congas (Fu Cunas).
„Tačiau (Vašingtonas) iki galo neatsižvelgė į visų narių nuomonę“, – pridūrė jis.
Nuo tada, kai atėjo į valdžią, naujieji sirų lyderiai stengėsi atsiriboti nuo savo pačių smurtinės ekstremistinės praeities ir pateikti nuosaikų, eilinių gyventojų ir užsienio valstybių labiau toleruojamą įvaizdį.
Sirijos prezidentas vėliau šį mėnesį lankydamasis Vašingtone aptars tokius klausimus kaip likusių sankcijų panaikinimas, šalies atstatymas ir kova su terorizmu, sekmadienį pranešė Damaskas.
Sirijos ambasadorius JT Ibrahimas Olabi (Ibrahimas Olabis) palankiai įvertino balsavimo rezultatus.
„Iš esmės rezoliucija atspindi Sirijos vyrų ir moterų valią. Ji atspindi jų valią grąžinti mūsų šaliai teisėtą vietą tarp kitų šalių. Ji atspindi mūsų valią judėti į priekį su pasitikėjimu ir viltimi kuriant naują Siriją“, – sakė jis.
„Šiandien pirmą kartą per tiek metų Taryba susivienijo“, – pridūrė ambasadorius.
Naujausi komentarai