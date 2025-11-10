Sirijos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Donaldu Trumpu

„Sirijos prezidentas atvyko į Baltuosius rūmus (...). Taip pat prasidėjo prezidento Trumpo ir prezidento al Sharaa susitikimas“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime.
A. al Sharaa, kurio sukilėlių pajėgos praėjusių metų pabaigoje nuvertė ilgametį valdytoją Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), pirmadienį tapo pirmuoju nuo 1946 metų, kai šalis tapo nepriklausoma, Sirijos lyderiu, apsilankiusiu Baltuosiuose rūmuose.
Anksčiau su „al Qaeda“ susijusi A. al Sharaa grupuotė „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS) dar liepą buvo išbraukta iš Vašingtono teroristinių grupuočių sąrašo.
Nuo tada, kai atėjo į valdžią, naujieji sirų lyderiai stengėsi atsiriboti nuo savo pačių smurtinės ekstremistinės praeities ir pateikti nuosaikesnį, eilinių gyventojų ir užsienio valstybių labiau toleruojamą įvaizdį.
A. al Sharaa vizitas Baltuosiuose rūmuose yra nepaprastai simbolinė akimirka naujajam šalies lyderiui ir žymi dar vieną jo stulbinančio virsmo iš kovotojų lyderio į pasaulinio lygio valstybės veikėją žingsnį, sakė nevyriausybinės organizacijos „International Crisis Group“ JAV programos direktorius Michaelas Hanna (Maiklas Hana).
Laikinasis Sirijos lyderis pirmą kartą su D. Trumpu susitiko Rijade per JAV prezidento kelionę po regioną gegužę.
