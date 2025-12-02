Kanada jungiasi prie ES kredito fondo gynybos projektams finansuoti

Bendrame pranešime Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is tvirtino, kad ši finansavimo priemonė yra būdas stiprinti bendradarbiavimą „šiais geopolitiškai neramiais laikais“.
„Tai yra priemonė, padedanti stiprinti bendradarbiavimą, siekti gynybos tikslų ir efektyviau naudoti lėšas, sprendžiant trumpalaikius neatidėliotinus klausimus ir tenkinant ilgalaikius poreikius“, – teigė jie.
Europos saugumo veiksmų priemonė (angl. Security Action for Europe, SAFE) įgyvendinama Europai dedant pastangas persiginkluoti ir atgrasyti Rusiją nuo galimų kėslų po Ukrainos užpulti kurią kitą Europos šalį.
Žvalgybos agentūros mano, kad Rusija vėliausiai iki 2030 m. bus kariniu požiūriu pasirengusi pradėti dar vieną karą.
NATO narei Kanadai glaudesni santykiai su ES gynybos sektoriumi greičiausiai bus naudingi tuo, kad ji galės sumažinti savo priklausomybę nuo JAV kaip svarbiausio sąjungininko.
Prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą menkino savo kaimynę šiaurėje, pavadindamas ją „51-ąja Jungtinių Valstijų valstija“, o tuometinį Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau – gubernatoriumi, t. y. JAV valstijos vadovu.
Otavos sprendimas dalyvauti paskolų programoje buvo „kitas žingsnis gilinant bendradarbiavimą, simbolizuojantis bendrus Europos Sąjungos ir Kanados prioritetus“, teigė M. Carney‘is ir U. von der Leyen.
Ukraina nuo plataus masto Rusijos invazijos ginasi nuo 2022 m. vasario, o tai daryti jai gausiai padeda Vakarų sąjungininkai, įskaitant ES ir Kanadą.
Fondo SAFE teikiamos paskolos, užtikrinamos ES biudžeto lėšomis, yra skirtos padėti šalims įsigyti oro ir raketinės gynybos, artilerijos sistemas, raketas ir šaudmenis, dronus ir kovos su dronais sistemas bei kitokią karinę įrangą.
