Muskas sulygino ES su naciais, o „X“ uždarė EK reklamos paskyrą

„Jūsų reklamos paskyra buvo uždaryta“, – sekmadienį rašė „X“ produktų vadovas Nikita Bieras, atsakydamas į EK pranešimą „X“, kuriame buvo paskelbta apie 120 mln. eurų dydžio baudą už skaidrumo taisyklių pažeidimą.
N. Bieras sakė, kad ES paskyra sukūrė įrašą, kuris „klaidina vartotojus, kad tai yra vaizdo įrašas, ir dirbtinai didina jo pasiekiamumą“. Tačiau Europos Komisijos paskyra platformoje ir jos įrašai lieka matomi.
Tuo tarpu technologijų milijardierius E. Muskas sekmadienį toliau demonstravo priešiškumą „tironiškai, nerinktai biurokratijai, engiančiai Europos žmones“.
E. Muskas pasidalijo vieno vartotojo komentaru, kuriame teigiama, kad ES yra „Ketvirtasis Reichas“, kartu su nuotrauka, kurioje matyti, kaip iš po ES vėliavos pasirodo nacistinės Vokietijos vėliava su svastika.
ES penktadienį paskelbė apie baudą, apkaltindama platformą klaidinančiu vartotojų paskyrų patvirtinimu mėlynomis varnelėmis, duomenų slėpimu nuo tyrėjų ir neskaidriu platformoje talpinamų reklamų dokumentavimu.
Komisija teigė, kad baudos dydis yra proporcingas pažeidimui. E. Muskas atsakė platformoje „X“ paskelbdamas raginimą „panaikinti“ ES.
Baudą taip pat kritikavo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris pavadino ją „puolimu prieš visas Amerikos technologijų platformas ir Amerikos žmones“.
