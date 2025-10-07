Kanados premjeras atvyko pas Trumpą siekdamas sušvelninti muitų tarifus

Nuo balandžio mėnesio M. Carney jau antrą kartą lankėsi Ovaliajame kabinete, tačiau, kitaip nei kitos JAV sąjungininkės, Kanada vis dar nesudarė susitarimo su Vašingtonu, kad sušvelnintų D. Trumpo prekybos karus.
60 metų buvęs centrinio banko vadovas į politiką atėjo mažiau nei prieš metus, tačiau dabar sulaukia vis daugiau kritikos šalies viduje, kur vykdė rinkimų kampaniją remdamasis savo didele krizių valdymo patirtimi.
„Aš dėvėjau raudoną dėl tavęs!“ – juokavo M. Carney, rodydamas į savo kaklaraištį, kai JAV prezidentas jį pasveikino prie Vakarinio sparno. D. Trumpas dažnai dėvi raudoną kaklaraištį, nors šį kartą jis buvo su mėlynu kaklaraiščiu.
Diena anksčiau D. Trumpas, paklaustas apie M. Carney vizitą, sakė: „Spėju, kad jis ketina paklausti apie muitus, nes daug bendrovių iš Kanados keliasi į Jungtines Valstijas“.
79 metų JAV prezidentas taip pat neseniai pakartojo savo norą paversti Kanadą „51-ąja valstija“ – šis klausimas kėlė įtampą prieš ankstesnę M. Carney kelionę.
Kanados vyriausybė pareiškė, kad per savo „darbo vizitą“ M. Carney siekia atkurti dvišalius santykius ir aptarti „bendrus prioritetus naujuose Kanados ir JAV ekonominiuose bei saugumo santykiuose“.
Skirtingai nuo kitų JAV sąjungininkių, tokių kaip Didžioji Britanija ir Europos Sąjunga, Kanada su savo kaimyne dar nesudarė išsamaus susitarimo dėl prekybos.
JAV yra pagrindinės Kanados ekonominės partnerės, nes 75 proc. jos eksporto iškeliauja per pietinę sieną. Antrąjį ketvirtį Kanados BVP sumažėjo 1,5 proc. ir tai dar labiau padidino ekonominį spaudimą.
D. Trumpas jau įvedė muitus medienai, aliuminiui, plienui ir automobiliams. Pirmadienį jis paskelbė, kad apie 25 proc. muitus sunkiasvoriams sunkvežimiams, jie įsigalios lapkričio 1 d.
Kol kas didžiąją prekybos dalį ir toliau saugo USMCA – laisvosios prekybos susitarimas tarp JAV, Kanados ir Meksikos.
Tačiau netrukus dėl šio susitarimo teks iš naujo derėtis, o D. Trumpas jau paragino jį pataisyti taip, kad būtų palankus JAV pramonei.
